Milletvekili Çilez muhtarlarla buluştu

29.08.2019 14:44

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Taşova ilçesinde köy muhtarları ile bir araya geldi.

Çilez, parti binasında düzenlene toplantıda, arazilerin modern sulama sistemleri ile sulanıp gelir getirici işler yapılmasını istediklerini söyledi.

Milletvekili olarak hem devlet hem siyaset adına sorumlulukları bulunduğunu dile getiren Çilez, "Sizler de muhtar olarak devlet sorumluluğunu birinci derecede taşıyanlardansınız. Muhtarlığın ne olduğunu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığından sonra anlamaya başladık. Yapacağımız işlerle ilgili hedeflerimizi ortaya koyalım. Bu hedeflere imkanlarımız dahilinde hizmet alabilmek için mücadele edelim." dedi.

Özellikle köylerde sorunları tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Çilez, imkanları ölçüsünde hedefledikleri yatırımları yapmak istediklerini kaydetti.

Toplantıya Belediye Başkanı Bayram Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı ile İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA