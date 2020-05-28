Milletvekili Çilez, Merzifon OSB'de firmaları ziyaret etti AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Milletvekili Çilez, beraberinde AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ile Merzifon OSB'de firmaları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Üretim ve istihdam sayıları hakkında bilgi alan Çilez, AK Parti iktidarı olarak her zaman üreticinin, yatırımcının yanında olduklarını belirtti.

Koronavirüse rağmen OSB'de çalışmaların devam ettiğini anlatan Çilez, "Şükürler olsun çarklarımız dönüyor. Üretim yapıp ülkemize değer katan işçisinden firma sahibine tüm emek verenleri tebrik ediyorum. Rabbim kazasız, belasız çalışmayı nasip etsin." dedi.

Çilez, Merzifon OSB'nin yatırımcı için bir cazibe merkezi haline geleceğini dile getirerek, "Merzifon OSB bir markadır. Yaptığı üretimlerle, ihracatlarla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Merzifon, Amasya üretiyor, Türkiye kazanıyor. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin en geleceği parlak organize sanayi bölgelerinden biridir." diye konuştu.

Kaynak: AA