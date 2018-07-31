Milletvekili Çilez, Maden İşçilerinin Sorunlarını Dinledi

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, maaşları ile sosyal haklarını alamadıklarını iddia ederek iş durdurma eylemi yapan Gürmin A.Ş. Merzifon Yeni Çeltek Linyit İşletmesinde çalışan işçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Beraberinde Belediye Başkanı Fatih Üçok, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer ile birlikte işletme yemekhanesi önünde toplanan Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Güven ile Maden İş Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven ve işçilere açıklamada bulunan Çilez, Çeltek işletmesi ile tüm maden ocaklarının milli bir değer olduğunu söyledi.

Çilez, "Burası bizim için hem ekonomik değeri hem de bölge için manevi anlamı olan bir işletmedir. Burayı işleten mevcut firmamızın başına bir kaza geldi. Burayla alakalı sözleşmesi ve vaatleri var. Bunları yerine getirirse buyursun çalışsın, başımızın üstünde yeri var. Ha çalışma imkanı kalmadı ise gereğinin yapılmasının artık vakti geldi geçiyor." dedi.