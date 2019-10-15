Milletvekili Çelik Tosya'yı ziyaret etti

15.10.2019 12:40

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Milletvekili Çelik, ilk olarak Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çelik daha sonra, AK Parti Tosya İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. İlçede esnaf ziyaretleri de yapan Çelik, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.



Ziyaretle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, Kastamonu'nun en büyük ilçesi olan Tosya'yı sık sık ziyaret ettiğini söyledi.



AK Parti hükümetleri döneminde Tosya'da, hem genel hizmetler hem belediyecilik hizmetleri anlamında güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:



Ziyaretimizde, önceki dönem belediye başkanımız sağ olsun, hep birlikte şöyle bir değerlendirme yaptık. Geçmiş dönemden itibaren yaptıklarımızı değerlendirdik. Bundan sonra neler yapabiliriz Tosya'mız için onları konuştuk. Hamdolsun hükümetimiz döneminde hem genel hizmetlerde hem belediyecilik hizmetleri anlamında güzel çalışmalara hep birlikte imza attık. İnşallah bundan sonra da elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz. Son dönemde Tosya'daki en önemli hizmetlerden bir tanesi Tosya Devlet Hastanesi. Hatta ilçeler arasında en önce yapılan devlet hastanemiz oldu. Tosya Devlet Hastanemizde hamdolsun bugün birçok branşta uzman doktorumuz görev yapıyor."

Ziyaretlerde, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Corcor, eski Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ve partililer de yer aldı.

Kaynak: AA