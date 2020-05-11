Milletvekili Çelebi'den, Ulaştırma Bakanı Karaalioğlu'na 14 maddelik Ağrı talebi
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Milletvekili Çelebi'den, Ulaştırma Bakanı Karaalioğlu'na 14 maddelik Ağrı talebi

Milletvekili Çelebi'den, Ulaştırma Bakanı Karaalioğlu'na 14 maddelik Ağrı talebi
11.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:40

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, telekonferans yöntemiyle görüştüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Ağrı'nın 14 maddelik talep ve projeleri iletti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, telekonferans yöntemiyle görüştüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Ağrı'nın 14 maddelik talep ve projeleri iletti.

Video konferansa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin yanı sıra Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı İl Başkanı Av. Abbas Aydın ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da katıldı. Bakan Karaismailoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Milletvekili Çelebi, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan M. Cahit Turhan'a da Ağrı'ya yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

"1000 kişilik Çağrı Merkezi'nin kurulmasını talep ettik"

Yapılan görüşmede Ağrı heyeti olarak, Ulaştırma ve Altyapı konusundaki tüm eksiklikleri Bakan Karaismailoğlu'na arz ettiklerini belirten Çelebi, "Bakanımızla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine on dört maddelik bir talep ve proje sunduk. Bunlar talep olarak kalmayacak, bunların bizzat takipçisi olacağız. Öncelikli olarak Ağrı'da istihdamın arttırılması için 1000 kişilik Çağrı Merkezi'nin kurulmasını talep ettik. Bunun yanı sıra 2020 yılında yatırım programına alınan ve Bakanlıkça sözleşmesi yapılan Ağrı Terminal ve Hastane Önü Farklı Seviyeli Altgeçit ve Kavşağı projesinin ihalesinin yapılarak yaz mevsiminde çalışmaların başlatılmasını istedik. Hamur-Tutak arası ve Kağızman-Tuzlaca ayrımı yol yapımının tamamlanması için gerekli ödeneğin çıkartılmasını talep ettik" dedi.

Özellikle il merkezindeki ana yollar ile yedi ilçe ve dört beldemizin merkezi yollarına sıcak asfalt yapılmasını talep ettiklerini söyleyen Çelebi, "Yerleşim merkezlerimizin asfaltlanmasının yanı sıra Bursa ilinde yoğun şekilde Ağrılı vatandaşların yaşaması nedeniyle, özellikle yaz aylarında haftada bir veya iki sefer olmak üzere Bursa-Ağrı arası uçak seferlerinin düzenlenmesini, Erzurum - Ağrı Sarıcan mevkiine, daha önce hükümetlerimiz tarafından söz verilen tünellerin yapılmasını, Patnos ilçesini Malazgirt'e, Adilcevaz'a ve Erciş'e bağlayan yolların ve Tutak ilçesini, Erzurum Karayazı'ya bağlayan yolların ek ödenek çıkartılarak bir an önce tamamlanmasını ve ilimizdeki bazı köy, mahalle ve mezralarda iletişimde sıkıntılar yaşanması nedeniyle, bu bölgelere baz istasyonu kurulmasını talep ettik" diye konuştu.

"Ağrı'ya yeni çevre yolunun yapılması gerekiyor"

Ağrı'nın karayolları bakımından gerek iklimsel gerekse coğrafi konumu itibari ile hizmet almakta zorluklar çektiğini söyleyen Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrı'nın Erzurum Karayolu Bölge Müdürlüğü üzerinden alınarak Ağrı'da Karayolları Bölge Müdürlüğünün kurulması ve Iğdır ile Muş illerinin bu bölgeye bağlanması en önemli hedefimizdir. Bununla birlikte Ağrı'ya yeni çevre yolunun yapılması gerekiyor. Ankara'dan Erzurum'un Horasan ilçesine kadar gelen Demiryolu ağının Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran sınırına kadar uzatılması da Ağrı'nın gelecek vizyonu açısından önemlidir. Tüm bu konuları Sayın Bakanımıza ilettik. Aynı şekilde bunun takibini de yapacağız." - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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