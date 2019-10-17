Milletvekili Çelebi'den Bangladeş Büyükelçisi'ne 'Barış Pınarı Harekatı' mektubu

17.10.2019 15:04

AK Parti Ağrı Milletvekili ve Türkiye-Bangladeş Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ekrem Çelebi, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki'ye bir mektup verdi.



AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki'yi makamında ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları tarafından Suriye'nin kuzeyinde yürütülen "Barış Pınarı Harekatı"na yönelik kalema aldığı mektubu Büyükelçi Sıddıki'ye sunan Milletvekili Çelebi, Türkiye'nin terör örgütleri PKK/YPG/PYD ve DEAŞ'ın kendi sınırlarına yönelik tüm tehdit ve saldırılarını engellemek için başlattığı harekatın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik olduğunu söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nın amacının, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Çelebi, "Bizim derdimiz sivil halkla değil, teröristlerledir. Bu ordu tarih boyunca tüm milletleri korumuş ve hamilik yapmıştır. Bu ordunun mücadelesi sadece ve sadece terörledir. Dost ve kardeş ülke Bangladeş'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki de, Milletvekili Ekrem Çelebi'nin verdiği mektubu, cuma günü Azerbaycan'a gelecek olan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'e sunacağını söyledi. Türkiye'nin PKK ile mücadelesini desteklediklerini belirten Büyükelçi Sıddıki, "PKK ne ise PYD/YPG de aynısıdır. Barış Pınarı Harekatı, milli güvenliğine yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin en doğal hakkıdır" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA