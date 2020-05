Milletvekili Çelebi'den 19 Mayıs mesajı AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadele sonrası; özgürlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ve Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini belirterek, "19 Mayıs, her şeyin bittiğinin düşünüldüğü an, yepyeni bir başlangıçtır. Kutlu olsun" dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan ve milletin azim ve kararlılığı sayesinde zaferle taçlanan Milli Mücadele'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla hedefine ulaştığını söyledi.

Milletin, her durum ve şartta vatanını korumak, bağımsızlığı ve egemenliği yaşatmak için gözünü kırpmadan canını vermeye hazır olduğunu belirten Milletvekili Çelebi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919 esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, yılgınlığa karşı umut ve uyanışın miladı, milletimizin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak tarihi yeniden yazdığı destansı bir mücadelenin ilk adımıdır. 19 Mayıs, her şeyin bittiğinin düşünüldüğü an yepyeni bir başlangıç, bir milletin yeniden ayağa kalktığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan başlattığı bu tarihi yürüyüş ile özgürlüğe ve bağımsızlığa aşık olan halkımız boyunduruk altında yaşamayacağını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Aziz milletimizin vatan sevgisi, milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanışı 100 yıl önce Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde tezahür etmiş, yeniden dirilmiştir". İstiklal mücadelesinin sembolü olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin geleceğin teminatı ve umudu olan gençlere verilen önemin göstergesi olduğunu kaydeden Çelebi, Atatürk'ün, 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz' sözüyle bu konuda gençlere olan güvenini ortaya koyduğunu söyledi. Milletvekili Çelebi, "Gençlerimizin dün olduğu gibi bugün de kendilerine tevdi edilen bu ulvi görevi yerine getireceklerine, özgürlük ve bağımsızlığımıza kast edenlere karşı her türlü imkan ve şartta ülkemizi koruyacaklarına olan güvenimiz ve inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; 19 Mayıs 1919'un 101'inci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum." - AĞRI

Kaynak: İHA