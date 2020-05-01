Milletvekili Çelebi: 'Alın teri ve emekle kazanılan helal lokma en büyük mükafattır'
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Milletvekili Çelebi: 'Alın teri ve emekle kazanılan helal lokma en büyük mükafattır'

Milletvekili Çelebi: 'Alın teri ve emekle kazanılan helal lokma en büyük mükafattır'
01.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:23

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye'nin kalkınması ve büyümesinde, gösterdikleri özveri ve gayretlerle büyük bir pay sahibi olan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye'nin kalkınması ve büyümesinde, gösterdikleri özveri ve gayretlerle büyük bir pay sahibi olan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Milletvekili Ekrem Çelebi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye'nin zenginliğini ve gücünü çalışanlara, üretenlere borçlu olduğunu söyledi. Dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını dolayısıyla yaşanan sıkıntılarda çalışan ve emekçilere en fazla ihtiyaç duyulduğunun bir kez daha ortaya çıktığını kaydeden Çelebi, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarımdan sanayiye, teknolojinden sağlığa, hizmet sektöründen ticari hayata kadar hayatın her alanında sahip olduklarımızda en fazla payı olanlar emekleriyle, alın terleriyle çalışan, üreten işçi ve emekçilerimizdir. Bizim medeniyetimiz ve inancımız, helal lokmanın kutsallığıyla yoğrulmuştur. Böyle bir medeniyetin ve inancın evlatları olarak, alın terinin, emeğin bayramına ulaşmanın önemi çok daha fazla anlam kazanıyor. Ayakta kalabiliyorsak, üretebiliyorsak, kalkınabiliyorsak, ülkemizi, insanlığın varlığını geleceğe taşıyabiliyorsak bunun en büyük etkenlerinden biri bu aziz vatanın her bir ferdinin emeği, alın teri ve becerileriyle ürettikleridir. Ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine katkı koyanlara, çaba gösterenlere alın teri ve emekleriyle kazandıkları helal lokma en büyük mükafattır" dedi. AK Parti hükümetlerinin işçilerin hakkının ve hukukunun korunması doğrultusunda yapılan her türlü samimi çalışmayı desteklediklerini bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini bildiren Milletvekili Çelebi, "Türkiye'nin kalkınması ve büyümesinde, gösterdikleri özveri ve gayretlerle büyük bir pay sahibi olan işçi ve emekçilerimizin, tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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