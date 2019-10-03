Milletvekili Çelebi: "Ahmed-i Hani birlik ve beraberliğin değerini yansıtmıştır"

03.10.2019 18:54

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, edebiyat, astronomi, tarih ve şiirleriyle bıraktığı kültürel mirası hala yaşayan İslam Alimi Ahmed-i Hani'nin, medeniyet beşiği topraklarda birlik ve beraberliğin değerini yansıttığını söyledi.



Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Valiliği tarafından Ahmed-i Hani'nin maneviyatının ve isminin yeni nesillere aktarılması amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin de sempozyum ile destek verdiği Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nin kültür ve medeniyet beşiği Ağrı'nın tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.



"Ağrı gelenekselleşen festivallerle tanıtılıyor"



Kısa bir süre önce düzenlenen Ağrı 3. Bal Festivalinin de kentin hem ekonomik hem de sosyal yönden gelişimine katkı koyduğunu kaydeden Çelebi, Ağrı'nın 'festivaller kenti' olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivalinin kente büyük bir değer kattığını belirten Çelebi, "İlimiz tarihin şekillenmesinde coğrafi özellikleri ile rol alırken, bölgemizin yetiştirdiği alimler, arifler ve sanatçılarımız da hünerleri ve bilgelikleriyle tarihin akışına, medeniyete, sanata, bilime rehberlik etmişlerdir. Büyük İslam Alimi Ahmed-i Hani de insanlığın ancak Allah ve Resulüne uyarak aydınlığa erişebileceğine inanmış ve son nefesine kadar da insanları hakkın birliğine davet etmiş, birlik, beraberlik ve kardeşliğin değerini yansıtmıştır. Bu vesileyle 5-6 Ekim'de yapılacak Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivalinin hayırlı olmasını diliyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 4-5-6 Ekim'de Ankara Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti milletvekillerimizin katılımıyla düzenlenecek olan İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katılacak olmam nedeniyle festivalde bulunamayacağımı da üzüntüyle belirtmek istiyorum" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA