Milletvekili Çelebi: 2020 yılı 'İshak Paşa Yılı' olsun

15.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:40

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, 2020 yılının, Osmanlı mimarisinin Anadolu'da günümüze ulaşabilen tek saray yapısı olarak kabul edilen, dünyanın ilk kalorifer sisteminin kullanıldığı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan "İshak Paşa Sarayı Yılı" olarak ilan edilmesini istedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı bütçe görüşmelerinde söz alan Milletvekili Ekrem Çelebi, 2020 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin hayırlara vesile olmasını diledi. 2018 yılından bu yana Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirası hem gelecek kuşaklara aktarmak hem de iç ve dış turizmi geliştirmek üzere her yıl bir sembol belirlendiğini anımsatan Çelebi, "İlk olarak 2018 yılı, Troya Antik Kenti, bu yıl da Göbeklitepe yılı olarak ilan edildi. Şimdi 2020 yılı için bir sembol çalışması yapılacak. İşte bugün 2020 yılı için Ağrı'da bulunan İshak Paşa Sarayı'nın 2020 yılının sembolü olmasını Sayın Bakanımızdan teklif istiyoruz" dedi.



İshak Paşa Sarayı'nın 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine alınmış önemli bir yapıt olduğunu vurgulayan Çelebi, sarayın Osmanlı mimarisinin, Anadolu'da günümüze ulaşabilen tek saray yapısı olarak kabul edildiğini bildirdi. Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İshak Paşa Sarayı gezilirken atılan her adımda tarih, baktığınız her bir köşede sanat, incelediğiniz her bir motifte Türk- İslam kültürüyle yoğrulmuş Selçuklu sanatının geleneksel örnekleri ile karşılaşmanız mümkündür. Dünyanın ilk kalorifer sisteminin de kullanıldığı İshak Paşa Sarayı, İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra son devirde yapılmış sarayların en ünlüsüdür. Dilden dile anlatına Kerem ile Aslı'nın aşk hikayesinin geçtiği yer de İshak Paşa Sarayı'nın karşısında bulunan alandır. Türkiye'nin çatısı olarak kabul edilen, 5137 metrelik yüksekliği ile heybetini her mevsimde gösteren Ağrı Dağı da, İshak Paşa Sarayı'na komşudur. Bu itibarla 2020 yılının, ıssızlığın ortasında masalsı bir zarafetle yükselen, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin eşsiz bir sentezini yansıtan "İshak Paşa Sarayı Yılı' olarak ilan edilmesini istiyoruz."



Milletvekili Çelebi, 2020 yılının 'İshak Paşa Yılı' olarak ilan edilmesiyle birlikte, hem il hem de bölge turizm potansiyelinin artacağını söyledi. Çelebi, "2020 yılının İshak Paşa Yılı ilan edilmesi demek bu destinasyonda komşu ülkelerden yaklaşık 1 milyon turistin ilimize, bu bölgeye getirilmesi demektir. Doğu Anadolu bölgemizin ve bölge insanımızın misafirperverliğinin Türkiye ve dünya gündemine gelmesi sağlanacaktır. Yıllardır terörle anılan bölgeye karşı pozitif bir farkındalık oluşacaktır. İshak Paşa Sarayının eşsiz hikayesini Türkiye ve dünya öğrenecektir" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA