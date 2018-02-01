Milletvekili Çankırı'dan Taziye Ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Reyhanlı'da hain terör örgütü PKK/PYD tarafından atılan roketli saldırıda şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve düştü. Saldırıda o sırada evde uyuyan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar hayatını kaybetmişti. AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, roketli saldırıda şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bölünmez "Şehit evladımız Fatma'nın aynı odada yaralanan ağabeyini de hastanede ziyaret ettik. Yüreklerimizin acısının tarifi yok. Allah'tan acil şifalar diliyor, kısa zamanda sağlığına kavuşmasını niyaz ediyorum" dedi. - MARDİN