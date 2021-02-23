Milletvekili Canbey, yaban hayvanları için yemleme etkinliğine katıldı
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Milletvekili Canbey, yaban hayvanları için yemleme etkinliğine katıldı

23.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:11
Milletvekili Canbey, yaban hayvanları için yemleme etkinliğine katıldı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, partisinin Edremit İlçe Başkanlığınca başlatılan "Can Dostlar Yaşasın" adlı proje kapsamında yaban hayvanlarını besledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, partisinin Edremit İlçe Başkanlığınca başlatılan "Can Dostlar Yaşasın" adlı proje kapsamında yaban hayvanlarını besledi.

AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Canbey, proje hakkında İlçe Başkanı Ekrem Umutlu'dan bilgi aldı.

Canbey, daha sonra projeye katkı sağlamak amacıyla, partililerle Kazdağları'nın Hanlar mevkisine giderek yoğun kar örtüsüyle kaplı bölgeye yem bıraktı.

Milletvekili Canbey, "7'den 70'e herkesin destek olması gereken bu projeye bizler de elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Zorlu kış aylarında can dostlarımızı unutmayalım." dedi.

Umutlu ise projeye verdiği destekten dolayı Canbey'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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