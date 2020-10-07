Milletvekili Çalık: "Yeni yatırımlar artarak devam edecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Çalık: "Yeni yatırımlar artarak devam edecek"

07.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:28
Milletvekili Çalık:

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere verilen cazibe merkezlerine yönelik devlet teşviklerinin 2021 yılı sonuna kadar uzatıldığını, böylece yeni yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere verilen cazibe merkezlerine yönelik devlet teşviklerinin 2021 yılı sonuna kadar uzatıldığını, böylece yeni yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Milletvekili Çalık, yazılı açıklamasında, Malatya dahil bölgedeki illerin ekonomisi için büyük önem arz eden cazibe merkezleri programı desteklerinden yararlanma süresinin 2021 yılı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı kararıyla uzatıldığını belirterek, programın bölgede istihdamın arttırılması ve göçün azaltılmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Çalık, bu illerde verilen teşviklerle yatırımların daha cazip hale getirildiğini, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları, çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsayan kararda, 31 Aralık 2021'e kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatlarının değerlendirileceğini aktararak, "Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira yatırım tutarını sağlaması gerekecek. Kararla yeni yatırımlar artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, cazibe merkezleri programı kapsamındaki desteklerin uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve emeği geçen tüm bürokratlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Meral Akşener Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Sıla Cem Yılmaz Özgü Namal Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Arda Turan Gökhan Töre Mbaye Diagne Steven Gerrard
Daha Fazla Ateş Ekim Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milletvekili Çalık: "Yeni yatırımlar artarak devam edecek" - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 11:34:34. #1.15#
title