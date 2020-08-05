Milletvekili Çalık'tan MHP İl Başkanı Samanlı'ya ziyaret AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı'yı ziyaret etti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı'yı ziyaret etti.

Çalık, ziyarette, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimiyle birlikte başlattıkları yürüyüşün sürdüğünü ifade etti.

Ortak hedeflerinin ülke, millet, bayrak ve ezan olduğunu anlatan Çalık, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli duran bütün unsurlarla beraber yürüdüğümüz gibi Türkiye'nin bayrağına, ezanına, toprağına göz dikenin de tamamen karşısında durmaya da devam edeceğiz. Terör örgütleri FETÖ, DHKP-C ve PKK'yla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de adına yakışır devlet bilinci ve kültürüyle hem teşkilat mensuplarına hem de milletimize Cumhur İttifakı'nın önemini vurgulayan cümlelerle, ittifakımıza çok güçlü destek veriyor. Mecliste ortak, ahenkli çalışmalarımız devam ediyor. Yerelde de uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açıldığını anımsatan Çalık, "Ayasofya-i Kebir Camii, zincirlerinden kurtularak, özgürlüğüne kavuşmuş vaziyette. Ayasofya'nın müze ilan edilmesinden sonra Türkiye'de bütün inananlar yüreklerinden bir acı yaşadı. Ayasofya-i Kebir Camii'nin 86 yıl sonra özgülüğüne kavuşması hepimiz için çok önemli bir Kızılelma'ydı. Müslüman camiamıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA