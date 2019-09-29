Milletvekili Çalık'tan KADEM'e ziyaret

29.09.2019 16:12

AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Öznur Çalık, KADEM Malatya Temsilciliğini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, ziyaretinde kadınlarla bir araya geldi.

Kadınları önemsediklerini aktaran Çalık, "Bugün karar alma mekanizmalarındaki kadın sayısı, partimizin yönetim organlarındaki kadın sayısı, TBMM'deki kadın milletvekili sayısı oranı geçmiş dönemlerin, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst seviyelerine ulaşmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Çalık, aile hayatının çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınların iş hayatında, siyasette olması, üretmesi, evinde çocuğunu, ailesini ihmal etmesi anlamında değildir. Ben hem çalışan, hem de siyaset yapan bir kadın olarak çok rahatlıkla söylüyorum, evet zamanlarından çalmış olabilirim ama ben anne olarak çocuklarımın bütün ihtiyaçlarında bu yoğun tempoya rağmen ilk ulaştıkları kişi olmakla en büyük mutluluğu yaşıyorum. Allah'ın bana bir lütfu, en büyük unvan benim anneliğim. Bu unvanı, bu duyguyu bana lütfeden yüce Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Eşimin bana vermiş olduğu destek, hem iş hayatında, hem aile hayatında hem toplum hayatında, hem de siyaset hayatında en önemli etken ve faktördür. Dolayısıyla toplumun temel taşı ailenin öncelikle inşası ve birlikte, beraberce yol almamız bizim için çok önemli."

Kaynak: AA