Milletvekili Çalık'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na PKK tepkisi

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehitler için yayınladığı mesajında "eli kanlı terör örgütü PKK'nın ismini telaffuz edemediğini ve Kahrolsun PKK diyemediğini" bildirdi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Camii çevresindeki esnafı ziyaret eden Çalık, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sağlık ve ekonomi alanındaki mücadelenin yanında, salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara Sosyal Koruma Kalkanı ile yapılan destek ve yardım miktarının 408 milyon 204 bin lira olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki ilk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK'nın ülkede 37 yıldır hain saldırılar düzenlediğini aktaran Çalık, başta güvenlik güçleri olmak üzere aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 bini aşkın kişinin hain saldırılarda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Terör örgütüyle mücadelenin süreceğini bildiren Çalık, şöyle devam etti:

"Dün bir kez daha katil ve kalleş PKK, ciğerimizi yaktı. Biz ciğerimiz yanarken, kahrolsun PKK derken, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi öldüren PKK'lılara, 'Hendek kazan arkadaşlar' diye hitap eden daha bir kaç gün önce HDP ile görüşüp aynı fotoğraf karesine girmeyen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de şehitlerimiz için yayınladığı mesajında eli kanlı terör örgütü PKK'nın ismini telaffuz edemiyor. Kahrolsun PKK diyemiyor. Şehitlerimizi hangi terör örgütü katletti Kılıçdaroğlu? O örgütün bir adı yok mu? Teröristlerin siyasi uzantılarıyla kol kola olanları bu millet unutmaz. Siyasi gelecek uğruna gizli kapaklı yapılan ittifaklara zarar gelmesin diye 13 evladımızı şehit eden alçak terör örgütü PKK'nın adını bile söyleyemeyenleri bu millet unutmaz. Binlerce çocuğu öksüz ve yetim, kadınları dul, anne ve babaları evlatsız bırakan PKK'ya destek verenleri bu millet unutmaz. Devletimizin tüm unsurları, sınırlarımız içinde ve dışında hain PKK terör örgütünün kökünü kazıyana ve tek bir terörist kalmayana kadar mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş