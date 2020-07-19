Milletvekili Çalık: "Malatya'ya yeni bir havaalanı terminal binası kazandırıyoruz"
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Milletvekili Çalık: "Malatya'ya yeni bir havaalanı terminal binası kazandırıyoruz"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yeni havalimanı terminal binasını kente kazandıracaklarını bildirdi.

Milletvekili Çalık:
19.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:25

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yeni havalimanı terminal binasını kente kazandıracaklarını bildirdi.

AK Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Malatya Kadınları Toplumsal Destekleme Derneğinin açılışına katıldı, Yeşilyurt Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, Malatya'nın gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Malatya'ya birçok yatırımın yapıldığını aktaran Çalık, "Bu vesileyle gelen giden misafirlerimiz, yurt içi ve yurt dışı turistlerimiz de dahil olmak üzere havalimanı terminal binamız yeterli gelmiyor. Malatya'ya yeni bir havaalanı terminal binası kazandırıyoruz. Yeni havaalanı terminal binası 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve yaklaşık 300 milyonluk bir maliyetle yapılacak. Çok büyük bir yatırım olacak." ifadesini kullandı.

Çalık, Yeşilyurt'un 330 bin nüfusa hitap ettiğini ve ilçenin şehrin batısına açılan kapı olduğunu kaydetti.

Yeni adliye binasının eski askeri hastanenin bulunduğu yere yapılmasının makul olduğunu aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Eski askeri hastanenin yeri özelleştirmeden Sağlık Bakanlığına, Sağlık Bakanlığından da Malatya Büyükşehir Belediyesine devri yapılmıştı. Buranın Malatya Büyükşehir Belediyesinden Adalet Bakanlığına devri gerekiyordu. Bu süreçle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir görüşme yaptık ve buranın Malatya Büyükşehir Belediyesinden Adalet Bakanlığına devrini talep ettik. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Özelleştirme İdaresi Başkanlığına talimatları oldu. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün 'Malatya'ya bir adliye binası yapalım' cümlesi çok önemliydi ve 'yer tahsisi yapıldığı andan itibaren ben projelere ve çalışmalara başlayacağım' dedi. Yerin Adalet Bakanlığına devri noktasında Ankara'da Adalet Bakanlığı'mızın genel müdürleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın bürokratları, Özelleştirme İdaresi Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı da davet ederek, çalışmayı hızlandırdık. Özelleştirme İdaresi Başkanımızın yakın takipleri, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın imzasıyla Yeşiltepe'deki eski askeri hastanenin yerinin Adalet Bakanlığına devri yapıldı. Bu, Yeşiltepe'nin beklediği en önemli hizmetlerden bir tanesiydi. Sadece arsa tahsisi değil Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül adliye binamızın proje çalışma talimatını verdi."

Kaynak: AA

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