Milletvekili Çalık kayısı üreticileriyle buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Çalık kayısı üreticileriyle buluştu

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi kuru kayısı alacak, bunu sürdürülebilir hale getirmeliyiz.

Milletvekili Çalık kayısı üreticileriyle buluştu
28.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:56

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi kuru kayısı alacak, bunu sürdürülebilir hale getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Çalık, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile kayısı üreticilerini ziyaret ederek, çiftçilerle sohbet etti.

Kayısının Malatya için önemini anlatan Çalık, üreticilere sağladıkları destekler hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımı yapacağı müjdesini verdiğini vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi kararname için çalışma yapıyor. Kararname çıktıktan sonra TMO alımlara başlayacak. Direkt üreticiden alacak. Bir, iki, üç numara kayısılarımızın her birinin ayrı ayrı alımları gerçekleştirilecek. Kararnamede alım şartları belirtilecek. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatını da Malatya'daki gündem belirleyecek. Biz, dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan ülke ve şehiriz. Dolayısıyla çok önemli ve milli bir ürün. Cumhurbaşkanımızın yerli, milli, dört dörtlük kayısı ürününe ve Malatyalılara vermiş olduğu destek bizleri çok mutlu etti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez TMO kuru kayısı alacak. Bunu sürdürülebilir hale getirmeliyiz."

Çalık, TMO'nun kayısı alımından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız Dünya
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Magazin
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor Dünya
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Dünya
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Dünya
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Magazin
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Kardeşleri tarafından dolandırılan yaşlı kadın, valiliğin bahçesinde intihara kalkıştı
Kardeşleri tarafından dolandırılan yaşlı kadın, valiliğin bahçesinde intihara kalkıştı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 günlük koronavirüs kısıtlaması getirildi
Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 günlük koronavirüs kısıtlaması getirildi
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
Taraftar baskısı nedeniyle 4 günde istifasını veren Lucescu, kararından vazgeçip Dynamo Kiev'e geri döndü
Taraftar baskısı nedeniyle 4 günde istifasını veren Lucescu, kararından vazgeçip Dynamo Kiev'e geri döndü
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özgür Özel Özlem Zengin Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kerem Bursin Belçim Bilgin Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Mehmet Topal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla Dha Silah Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Milletvekili Çalık kayısı üreticileriyle buluştu - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 18:56:06. #1.15#
title