Milletvekili Çalık kayısı üreticileriyle buluştu AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi kuru kayısı alacak, bunu sürdürülebilir hale getirmeliyiz.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi kuru kayısı alacak, bunu sürdürülebilir hale getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Çalık, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile kayısı üreticilerini ziyaret ederek, çiftçilerle sohbet etti.

Kayısının Malatya için önemini anlatan Çalık, üreticilere sağladıkları destekler hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımı yapacağı müjdesini verdiğini vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi kararname için çalışma yapıyor. Kararname çıktıktan sonra TMO alımlara başlayacak. Direkt üreticiden alacak. Bir, iki, üç numara kayısılarımızın her birinin ayrı ayrı alımları gerçekleştirilecek. Kararnamede alım şartları belirtilecek. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatını da Malatya'daki gündem belirleyecek. Biz, dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan ülke ve şehiriz. Dolayısıyla çok önemli ve milli bir ürün. Cumhurbaşkanımızın yerli, milli, dört dörtlük kayısı ürününe ve Malatyalılara vermiş olduğu destek bizleri çok mutlu etti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez TMO kuru kayısı alacak. Bunu sürdürülebilir hale getirmeliyiz."

Çalık, TMO'nun kayısı alımından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA