Milletvekili Çalık İle Belediye Başkanı Çınar, Kırsal Mahallelerdeki yatırımları inceledi

28.08.2019 13:34

KIRSAL BÖLGELERE YÖNELİK YATIRIM HAMLELERİNİ ANLATTILAR

Mahalle ziyaretleri sırasında muhtarlar ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler paylaştılar.

ÇOCUKLARA HEDİYELER DAĞITILDI

Muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinleyen Milletvekili Çalık ile Belediye Başkanı Çınar, yakından ilgilendikleri çocuklara hediyeler dağıttılar.

"SİZLERLE BİRARADA OLMAK GÖNÜL BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRİYOR"

Vatandaşlarla bir arada olmanın gönül bağlarını güçlendirdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'un tüm yaşam alanlarına güzel ve kaliteli hizmetler ulaşmaya önem veriyoruz. İlçemizin kırsal bölgelerindeki hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri için bugüne kadar çok önemli yatırımlarda bulunduk. Gerek yollarımızın düzeltilmesi, gerekse de sosyal, kültürel, sportif, eğitim, temizlik ve çevresel hizmetlerimizle bu bölgelerimizdeki yaşam standartınındaha iyi bir noktaya taşımak adına yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Kırsal bölgelerimizin kalkınmasına ayrıcalık tanıyoruz, burada ülke ekonomisine katkı sunan çiftçi ve üreticilerimizin rahat koşullarda iş üretmesi, yerli ve milli üretime katkı sunması için onların hayatını kolaylaştıracak hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere diğer ekiplerimiz bu bölgelerdeki eksiklikleri teker teker gideriyorlar. Gelişim trendi üst seviyeye çıktıkça ortaya çıkan eksik ve ihtiyaçları da bu tür ziyaretlerimizle yerinde tespit edip, çözüme kavuşturmak adına gerekli çalışmaları başlatacağız. Bugüne kadar yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik, bugünde aynı yolda ilerliyoruz, söz verdik mi yapmamız lazım. Gelen talepleri değerlendireceğiz, inceleyeceğiz, yapabileceklerimizi en kısa sürede hayata geçirmek içinde çalışmaları başlatacağız. Bizim tek amacımız var o da; halkımıza en güzel hizmetleri ulaştırmaktır. Bugüne kadar çok büyük mesafeler aldık ancak daha yolun başındayız, gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. 'Halka Hizmet Hakka Hizmet' anlayışıyla hareket ederek ilçemizin tüm yaşam alanlarını topyekün kalkındıracak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu hizmetleri yaparken en büyük moral kaynağımız; halkımızın dua ve destekleridir. Bu tür ziyaretler ise halkımızla olan gönül bağımızın daha da güçlenmesine neden oluyor.Hep birlikte el ele verip, Yeşilyurt'umuzu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 vizyonuna ulaştırmalıyız.Bizlerden güler yüzünü ve hoş sohbetini esirgemeyen, yemeğini ve aşını paylaşan tüm mahalle muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hem yakın ilgilerinden hem de ilçemizin gelişmesine vesile olacak öneri ve taleplerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

"VERDİĞİNİZ DESTEKLERE MÜTEŞEKKİRİZ"

Mahalle ziyaretleri sırasında gördükleri ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, " Yeşilyurt'umuzun kırsal mahallelerine yaptığımız ziyaretlerde bizi güler yüz ve muhabbetle karşılayan, hoşgörü ve samimiyetlerini eksik etmeyen muhtarlarımıza, büyüklerimize, kadınlarımıza ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum.17 yıldır verdiğiniz desteklerden dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Allah'a binlerce şükürler olsun ki; bütün hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımıza, Partimize ve Belediyelerimize desteklerini sonuna kadar devam ettirdiklerini görüyoruz, buna müteşekkiriz. Bu bölgelerimizin sulama suyu, içme suyu ve yollarla ilgili sıkıntıların aşılması için gerekli çalışmalar yapılıyor, bu hizmetlerin devamı gelecektir.Gelen hizmetler için halkımızdan teşekkürleri alırken, eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi için Bakanlıklarımız başta olmak üzere bürokratlarımız ve ilgili yerlerle görüşmeler yapıyoruz. Kırsal bölgelerimizin kalkınması için bugüne kadar elimizden gelen tüm desteği verdik, bundan sonra da bu destekler devam edecektir" dedi.

Milletvekili Çalık ayrıca 8 Eylül 2019 Pazar günü Malatya'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programlara tüm Malatyalıları davet etti.

Aşağıköy mahallesinde ki 350 yıllık tarihi caminin restorasyonunu yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Milletvekili Çalık ile Belediye Başkanı Çınar, daha sonra Gündüzbey mahallesine giderek esnaflar ve vatandaşlarla sohbet edip, talepleri dinlediler.

Kaynak: Bültenler