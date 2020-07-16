Milletvekili Çalık: "Askeri Hastanenin yerinin Adalet Bakanlığına tahsisi gerçekleşti" AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'ya yeni adliye binasının yapılması için sürecin hızlandırıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla eski Askeri Hastanenin yerinin adalet sarayı yapılmak üzere Adalet Bakanlığına...

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'ya yeni adliye binasının yapılması için sürecin hızlandırıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla eski Askeri Hastanenin yerinin adalet sarayı yapılmak üzere Adalet Bakanlığına tahsisinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalık, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeşiltepe'de bulunan Askeri Hastanenin 100 bin metrekarelik kısmın ve üzerindekilerin mülkiyetinin bedelsiz olarak Adalet Sarayı yapılmak kaydıyla Adalet Bakanlığına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine devredilmesi kararını imzaladığını ifade etti.

Yeni adliye binasının Yeşiltepe'de eski askeri hastanenin bulunduğu alana yapılması için sürecin hızlandırıldığını kaydeden Çalık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün adalet sarayı ile ilgili proje talimatını verdiğini aktardı.

Milletvekili Çalık, yeni adliye binasının yapımına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.

Öte yandan Çalık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de görüşerek Kuzey Çevre Yolu Projesi başta olmak üzere Malatya'nın ulaşım sorunlarını aktardı.

Kaynak: AA