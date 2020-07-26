Milletvekili Çalık, Arguvan'ı ziyaret etti AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Arguvan ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Arguvan ilçesini ziyaret etti.

AK Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Arguvan ilçesini ziyaret ederek incelemede bulundu.

İlçede partililerle bir araya gelen Çalık, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Arguvan'ın kendileri için önemli bir yeri olduğunu aktaran Çalık, "Arguvan'ın bizim için önemli ve özel olmasının sebebi, burada Türkiye'nin kültürüne, sanatına inanılmaz katkısı olan şarkılarıyla, türküleriyle, sözleriyle sanata her geçen gün katkı sunmaya devam eden bir ilçemiz. Malatya'mızın da en gözde ilçelerinden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

İlçeye birçok önemli hizmet kazandırdıklarını belirten Çalık, "Yaklaşık 100 kilometrelik yol yapımı çalışmaları karış karış devam ediyor. MASKİ'nin ciddi çalışmaları oldu. Özellikle içme suyu altyapısı Arguvan için çok önemliydi. Bu noktada da 6 milyon liralık yatırımı Arguvan'ımıza kazandırdık. 100 kilometrelik yolu da büyükşehir belediyemiz, Arguvan'a kazandıracak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde etkin ve hızlı çözüm üretmek bizim görevimiz. Yerel yönetimlerimiz, muhtarlarımız ve ilçe teşkilatımızla birlikte Arguvan'a hizmet etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra ilk namazın kılınmasına şahitlik ettiklerini aktaran Çalık, caminin aslına uygun olarak açılmasının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve millete nasip olduğunu kaydetti.

İlk namazın kılınmasının gününün inanılmaz ve duygulu olduğunu belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızdan Rabbim binlerce kere razı olsun. Bütün İstanbul, Türkiye, ümmet ve dünya ayaktaydı. Herkesin gözü Türkiye'de ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeydi. Burası ibadethane ve 500 yıldır Müslümanların ibadet yeri, cami olarak kullanılmıştı. Ama şunu herkes bilsin ki, müze olarak bütün inananlar gelip burayı para vererek, ziyaret ediyorlardı şimdi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni para vermeden, ziyaret ve ibadet yapma imkanı olacak. Orası Allah'ın evi ve bütün inananların gelip ibadetlerini yapacakları ve görecekleri bir mekan oldu."

Çalık, daha sonra ilçede bulunan Arguvan Yeni Devlet Hastanesi ve eski cezaevi binasında incelemede bulundu.

Kaynak: AA