Milletvekili Çalık AK Parti Akçadağ İlçe Kongresi'ne katıldı
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Milletvekili Çalık AK Parti Akçadağ İlçe Kongresi'ne katıldı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, partisinin Akçadağ İlçe Kongresi'ne katıldı.

Milletvekili Çalık AK Parti Akçadağ İlçe Kongresi'ne katıldı
20.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:24

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, partisinin Akçadağ İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, partisinin Akçadağ İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti'nin millete hizmet eden bir kadro hareketi olduğunu belirten Çalık, bu kadrolarda yer alan herkesin makam ve mevkilerin geçiciliğine inandığını, dava ahlakıyla kuşanmış, adaleti, vefayı, fedakarlığı, çalışkanlığı ve inanmışlığı işin merkezine koyduğunu ifade etti.

Malatya'da ilçe kongrelerinin Akçadağ kongresiyle tamamlandığını aktaran Çalık, "19 yıldır partimizin elde ettiği başarılar birlik, beraberlik ve kardeşliklerimizle kazanılmıştır. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Çalık, "CHP dağıldı, şirazeden, yoldan çıktı, eksenini kaybetti. Atatürk'ün kurduğu parti diye yola çıkan CHP'de bugün 'Atatürk' yerine 'Gazi Mustafa Kemal' derim diyen bir il başkanı var. CHP, millete verecek ne fikri, ne de özelliği kalmamış, savrulup duruyor. Milletin sevinciyle sevinemeyen, derdi ile dertlenemeyen CHP'nin eksen kayması, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile sürdürdüğü aşkla her gün biraz daha göze batıyor." ifadelerini kullandı.

Çalık, Akçadağ ilçesine yaptıkları bazı yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Yeter Erdine
Yeter Erdine
AA Editörü
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