Milletvekili Çakırlar, TMO'nun açıkladığı çeltik alım fiyatını değerlendirdi
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Milletvekili Çakırlar, TMO'nun açıkladığı çeltik alım fiyatını değerlendirdi

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, çeltik alım fiyatlarının üreticinin beklentisini karşılamadığını bildirdi.

Milletvekili Çakırlar, TMO'nun açıkladığı çeltik alım fiyatını değerlendirdi
04.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:47

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, çeltik alım fiyatlarının üreticinin beklentisini karşılamadığını bildirdi.

Çakırlar, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı alım fiyatlarının gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Çiftçinin, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve kuraklık nedeniyle zor durumda olduğunu öne süren Çakırlar, şunları kaydetti:

"TMO'nun açıkladığı rakamlar çeltik üreticisini şaşkına çevirmiştir. Çünkü piyasada dönen rakamların dahi altında kalan bu fiyatlar üreticiyi kara kara düşündürmektedir. Çeltik üretiminde bölgemizde hatta ülkemizde dahi önemli bir yere sahip olan İpsala'da yer yer yaşanan hastalık ve kuraklık sebebiyle kaybedilen verim, açıklanan bu rakamlarla üreticilerimizi ziyadesiyle üzmüştür.

Açıklanan fiyatlarda maliyetin hesabının nasıl yapıldığını anlamamakla birlikte büyük bir yanlışlık yapıldığının kanısındayım. Verilen rakamın en dip seviyeden verilmesinin, çiftçiyi üretime küstürmekten başka bir şeye yol açmayacağını düşünüyor, en kısa zamanda bu yanlıştan dönülmesini umut ediyorum."

Kaynak: AA

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