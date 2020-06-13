Milletvekili Çakır: "Şehir hastanelerini eleştiren muhalefet utanıyorlardır şimdi galiba"
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Milletvekili Çakır: "Şehir hastanelerini eleştiren muhalefet utanıyorlardır şimdi galiba"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Türkiye'nin korona virüs salgınıyla ilgili yaşanan süreçteki başarılı mücadelesini dile getirerek, "Şehir hastanelerini eleştiren bir muhalefet vardı.

Milletvekili Çakır:
13.06.2020 23:04 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:07

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Türkiye'nin korona virüs salgınıyla ilgili yaşanan süreçteki başarılı mücadelesini dile getirerek, "Şehir hastanelerini eleştiren bir muhalefet vardı. Kendileri de gördü ki bu yerinde bir adımdı. Utanıyorlardır şimdi galiba" dedi.

'Ülke Gündemi' programında gazeteci Mehmet Özmen'in konuğu olan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Programda korona virüsle (covid-19) mücadele konusunda Türkiye'nin başarılı ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Çakır, "Milletimiz bu virüsle mücadelede gerçekten özen gösterdi. Sağlık Bakanımız ve sağlık çalışanları çok büyük mücadele verdiler. Türkiye bazı ülkelere de bu konuda yardımda bulundu. Bizleri dünya haritasından silmek isteyenlere bile yardımda bulunduk. Şehir hastanelerini eleştiren bir muhalefet vardı. Kendileri de gördü ki bu yerinde bir adımdı. Utanıyorlardır şimdi galiba." dedi.

Programda yürüyüş planlayan HDP'yi eleştiren AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Biz bu tür şeyleri çok gördük. Türkiye'ye zarar veren gezi eylemlerini dillerinden düşürmüyorlar. Bunlar başkasının maşası, birileri bunları kullanıyor. Artık eski Türkiye yok bunların numaralarına kimse kanmaz. Türkiye'yi zayıflatmak için çukur ve gezi gibi ortaya çıkardılar. Bu eski günler bitti. Biz bunlara meydanı boş bırakmayız." diye konuştu.

Geçtiğimiz günler içerisinde HDP'li ve CHP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırıldığı zaman TBMM'de yaşananlara değinen Milletvekili Çakır, "Bu yasa teklifini zaten CHP Genel Başkanı gündeme getirmiştir. Yasalara uymayan herkes için gereği yapılacaktır. Masaları bile kırdılar herkesin gözü önünde." dedi.

Programın sonunda Erzincan'ın doğunun incisi olduğunu kaydeden AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Son Başbakanımız Binali Yıldırım'ın bölgeye çok katkıları oldu. Turistik olarak Ergan Dağı, Karanlık kanyon gibi hayranlıkla izlenen bir yerdir. Erzincan kuruluşundan bugüne Medine'nin vakfiyeliğini yapan bir şehrimizdir. Cumhurbaşkanımızın yaptığı yatırımlarla yeni bir çehreye bürünmüş bir şehirdir." diyerek sözlerini tamamladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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