Milletvekili Çakır, restore edilen tarihi Yeşilyurt konaklarını inceledi

29.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:49

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Tarihi Yeşilyurt Konaklarındaki çalışmaları yerinde inceledi.



Milletvekili Çakır, ecdat yadigarı tarihi eserlerin gelecek kuşaklara taşınmasının kentin tarihsel ruhunun muhafaza edilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçenin farklı bölgelerindeki tarihi eserlerin korunması ve muhafaza edilmesine yönelik sürdürülen hizmetler hakkında AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'a geniş kapsamlı bilgiler paylaştı.



Yeşilyurt'ta ki tarihi eserlerin gelecek kuşaklara taşınması adına ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Çınar, "Malatya'mızın ve Yeşilyurt'umuzun tarihsel kimliğini korumak, muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak adına tarihsel niteliklere sahip cami, köprü, konak ve çeşme gibi mekanların restorasyonlarına büyük önem veriyoruz" dedi.



Bu tür tarihi alanları aslına uygun olarak restore edilerek iç ve dış turizme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Çınar, "Doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra yöresel yemekleri, kahvaltılıklarıyla birlikte misafirperver ve güler yüzlü insanlarımızın refah içerisinde yaşadığı, yılın her mevsiminde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Çırmıhtı'mızın tarihsel ruhunun korunmasına özen gösteriyoruz. Hıroğlu mahallemiz Lezzet Caddesinde yer alan Tarihi Yeşilyurt Konaklarını Butik Otel, Kent Belleği, Gastronomi Müzesi, Yeşilyurt Mutfak Sanatları, yöresel ürünlerin hem tanıtımı hem de satışının yapıldığı mekanlar ve Millet Kıraathanesine dönüşümünü sağlamak adına çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. Burada 13 adet tarihi evimizi kamulaştırdık, kuruldan gerekli izinleri aldıktan sonra aslına uygun olarak restorasyonuna hız verdik. Tarihi Konaklarımızı farklı bir bakış açısı ve yapısal dönüşümle yeniden hizmete sunduğumuzda bu bölgemiz turizmde cazibe merkezi hüviyetine kavuşacaktır.Semt Konaklarımızda hünerli bayanlarımızın yaptıkları el emeği göz nuru eserleri buralarda tanıtımını yapacağız. Bölgemize özgü, damaklarda farklı lezzetler bırakan yöresel ürünlerimizi bu konaklarımız aracılığıyla daha geniş kesimlere ulaştırmış olacağız. Konaklarımızı sadece müze olarak değil içerisinde gündelik hayatın hızlı yaşandığı canlı konaklar olarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunacağız. Gezginler, gurmeler ve turistler buraya akın ederek, bölgemizin eşsiz güzelliklerini, kadim medeniyetini ve tarihimizi yakından görme fırsatına ulaşacaklar. Yeşilyurt'umuzun gizli kalmış tüm zenginlikleri bu tür yatırımlarla ön plana çıkacaktır. Büyük önem verdiğimiz kentsel tasarım projemiz kapsamında eski Yeşilyurt Belediye Binamızı Tekstil Müzesine dönüştüreceğiz. Yeşilyurt'umuzun tarihsel ruhu, örf, adet, gelenek ve göreneklerini daha fazla kesime ulaştırmak adına restorasyon çalışmalarımıza ayrı bir önem vermekteyiz" şeklinde konuştu.



"Tarihsel ve kültürel değerlerin yaşatılması bölgemizi hareketlendirecek"



Yeşilyurt Belediyesinin tarihsel yapıların korunması noktasında hassas ve duyarlı bir yaklaşım sergilediğini dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, doğal ve tarihi güzelliklerini içerisinde barındıran Çırmıktı'nın bu zenginliklerinin korunmasının önemine değindi.



Yeşilyurt Belediyesi tarafından tarihi konakların aslına uygun olarak restore edilmesinin çok anlamlı olduğunu dile getiren Çakır, "Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekibini, ilçemizin dokusunu korumak adına ortaya koyduğu hassas ve duyarlı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Tarihi Konaklarımızın farklı fonksiyonel alanlara dönüştürülerek turizme kazandırılacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kendi içerisinde farklı değerler barındıran, kültürel ve tarihi hayatımızda özel bir konumda olan tarihi binalarımızı Yeşilyurt'a yakışır şekilde düzenlemek tarihsel kimliğin muhafaza edilmesi adına önem taşımaktadır. Yeşilyurt'umuzun farklı değere sahip yöresel yemeklerinin tanıtımı ve satışının yapılacağı mekanların olması bu bölgeye farklı değerler kazandıracaktır. Yeşilyurt'un var olan kültürünü ve değerlerini bu tür hizmetlerle yaşatmak ve gelecek nesillere taşınmasını sağlamak bölgemizin turizm potansiyelinin hareketlenmesine neden olacaktır. Belediyelerimizin bu tür hizmetlere öncelik tanıması, kültürel anlamda kalıcı işler yapmaları şehirlerimizin gelişimi açısından önem taşıyor. Burada emeği geçen herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ve kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA