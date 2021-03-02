Milletvekili Çakır, Malatya Ticaret Borsasını ziyaret etti
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Milletvekili Çakır, Malatya Ticaret Borsasını ziyaret etti

02.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:14
Milletvekili Çakır, Malatya Ticaret Borsasını ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çakır, ziyarette yaptığı konuşmada, kayısının Malatya ve ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağladığını, 2019 yılında 90 bin ton kuru kayısı ihracatı karşılığında 266 milyon dolar gelir elde edildiğini vurguladı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımı yapmasının ve lisanslı deponun kurulmasının ürüne fiyat istikrarı getirdiğini anlatan Çakır, "TMO, Türkiye'nin 150 noktasında kendisine ait mağazalarda artık kuru kayısı satışına başladı. TMO'nun iç piyasaya kuru kayısı satışı iç tüketimin artmasına ve yeni pazarların kazanılmasına ciddi katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

MTB Başkanı Ramazan Özcan ise ziyareti için Çakır'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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