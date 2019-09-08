Milletvekili Çakır'dan İhsaniye Barajı'nda inceleme
AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Karamürsel ilçesindeki İhsaniye Barajı inşaat çalışmalarını inceledi.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Karamürsel ilçesindeki İhsaniye Barajı inşaat çalışmalarını inceledi.
Çakır ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden baraj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Barajı gezen Çakır'a, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, yönetim kurulu ve meclis üyeleri eşlik etti.