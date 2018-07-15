Milletvekili Çakır'dan Alkışlanacak Hareket

Malatya'da 15 Temmuz demokrasi ve şehitleri anma programına katılan Milletvekili Ahmet Çakır, protokolde susayan bir sokak köpeğine kendi suyunu verdi.

15 Temmuz Millet Meydanında gerçekleşen program sırasında protokolde oturan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sahnenin önünde duran sokak köpeğine kendisi için sehpaya konulan suyu verdi. Belediye Başkanlığı döneminde de sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle tanınan Çakır'ın bu davranışı ise takdir topladı.

Milletvekili Çakır'ın eliyle su içirdiği sokak köpeğine, geçtiğimiz günlerde de bir trafik polisi elleri ile su içirmiş ve bu görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. - MALATYA