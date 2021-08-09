Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan Rektörümüzü Ziyaret Etti

Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan Rektörümüzü Ziyaret Etti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 6 Ağustos 2021 tarihinde, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.

Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan Rektörümüzü Ziyaret Etti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 6 Ağustos 2021 tarihinde, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; bilim, kültür ve ekonomiye katkıyı ön planda tutarak çalışma stratejisi oluşturduklarını, Üniversitemiz ve ilimizin gelişimi için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Üniversitemizin Aydın için önemli bir katma değer sağlamasının yanı sıra bir lokomotif görevinin de olduğunu vurgulayan Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim; üniversite, şehir ve bölgenin kalkınması için çalıştıklarını dile getirdi.

Üniversitenin Aydın'da öğrencileriyle önemli bir katma değer yarattığını ifade eden Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, ADÜ'nün başarılı çalışmalarını takip ettiklerini ifade etti. Ziyarette ayrıca Üniversitemiz Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Gökdaş' da hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre