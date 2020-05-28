Milletvekili Battal kamu yatırımlarını inceledi AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kentteki kamu yatırımlarını inceledi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kentteki kamu yatırımlarını inceledi.

Milletvekili Battal, kent genelinde inşaatı devam eden, Tarım Yerleşkesi, Açık Ceza Evi, Yeni Bayburt Devlet Hastanesi, Demirözü Organize Hayvancılık Bölgesi ve bazı köylerdeki İl Özel İdaresi yatırımlarını ziyaret etti.

Projeler hakkında kurum yetkililerinden bilgi alan Battal, kent merkezi, ilçeler ve köylerdeki yatırımların yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgına rağmen devam ettiğini bildirdi.

Bayburt'ta kamu yatırımlarının bu dönemde hız kesmeden devam ettiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Battal, "Yerinde görme fırsatı bulduğumuz yatırımlar kentimizde merakla beklenen, bir an önce tamamlanması istenilen yatırımlardı. Burada bütün yatırımlarımızın devam ettiğini gördük. İnşallah daha önce belirlenen takvim doğrultusunda herhangi bir aksaklık yaşanmadan bu yatırımlarımızın bir çoğu tamamlanacak." dedi.

Battal'a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve diğer ilgiler eşlik etti.

Kaynak: AA