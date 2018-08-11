Milletvekili Başkan'dan Akseki ve İbradı'ya Teşekkür Ziyareti

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Akseki ve İbradı ilçelerine teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Milletvekili Başkan, ilçe ziyaretlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Akseki ve İbradı ilçelerinde genel seçimlerde partilerine destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, kan kaybeden MHP'nin güçlü bir şekilde toparlandığını belirtti.

MHP'nin sayısal rakamlar üzerine değerlendirilemeyecek, özgül ağırlığı olan bir siyasi parti olduğunu vurgulayan Başkan, şöyle konuştu:

"Genel seçimlerde önemli olan Cumhur İttifakı'nın güçlü çıkması. Dolayısıyla yeni hükümet sisteminde de MHP'ye aziz milletimiz bir denge, denetleme yetkisi vermiştir. O sebeple bu yetkiler doğrultusunda genel başkanımızın liderliğinde milletvekillerimiz parlamentoda millet adına siyaset yapacaklardır. Dün olduğu gibi bugün de yarında."

Ziyaretlere, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy'da katıldı.