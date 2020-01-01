Milletvekili Başer Yozgat OSB'de firmaları ziyaret etti

01.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:12

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti hükümetlerinin verdiği teşvik destekleriyle yatırımcının önünü açtığını söyledi.

Milletvekili Başer, beraberinde Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Yozgat MÜSİAD Başkanı Emre Karataş ile Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan firmaları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Yetkililerden firmaların üretimleri ve istihdam sayıları hakkında bilgi alan Başer, AK Parti iktidarı olarak her zaman üreticinin, yatırımcının yanında olduklarını belirtti.

Başer, Yozgat'ta belediyenin, il özel idaresinin ve milletvekili olarak kendisinin Yozgat'a yatırım yapmak isteyen bütün müteşebbislere her türlü kolaylığı yapmaya hazır olduklarını anlatarak, "Biz yeter ki üretim olsun, istihdam sağlansın istiyoruz. Yatırımcıların ilimize gelmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Mevcut yatırımlarımızın da karşılaştıkları sorun ve sıkıntıların ortadan kaldırılması için de elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Yatırımcı bizim başımızın tacıdır." dedi.

Ulaşım yatırımlarıyla Yozgat'ın yatırımcı için bir cazibe merkezi haline geleceğini aktaran Başer, şunları kaydetti:

"Hızlı tren inşaatı son aşamaya geldi. İnşallah bu yıl içerisinde deneme sürüşleri yapılacak. Hızlı trenin hizmete açılmasıyla birlikte Ankara-Yozgat arası 50 dakikaya düşmüş olacak. Yine havalimanı inşaatımız hızlı bir şekilde devam etmektir. Havalimanı tamamlandığında İstanbul'dan veya başka bir ilden binen yatırımcı aynı gün Yozgat'ta işini tamamlayıp dönme imkanına kavuşacak. Bu da ilimizde inşallah yatırımların armasına büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Firma yetkilileri de ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Başer ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA