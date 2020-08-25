Milletvekili Başer, İnandık Barajı inşaatını inceledi AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında 2 bin 875 hektar alanı sulayacak İnandık Barajı inşaatını inceledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında 2 bin 875 hektar alanı sulayacak İnandık Barajı inşaatını inceledi.

Müteahhit firma ve Devlet Su İşleri yetkililerinden bilgi alan Başer, AA muhabirine, İnandık Barajı tamamlandığında bölge çiftçisine ekonomik olarak önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Yerköy ve civarındaki tarım alanlarının suya kavuşup, ürün çeşitliliğinin artacağını anlatan Başer, "İnandık Barajı 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili'nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplam 2 bin 875 hektar alanı sulayacak. Sulamanın başlanmasıyla çiftçimiz daha fazla ve kaliteli ürün elde edecek." dedi.

İncelemede, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli ve Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Aziz Başak da Başer'e eşlik etti.

Kaynak: AA