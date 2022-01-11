Milletvekili Barış Atay'a saldırı davasında karar: 4 sanığa ceza 1 sanığa beraat

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de geçtiğimiz yıl ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 5 sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme 4 sanığı değişen oranlarda hapis cezasına çarptırırken 1 sanığın beraatine karar verdi.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatları ve müşteki Barış Atay Mengüllüoğlu'nun avukatları Şerif Özgür Urfa, Zübeyde Arslan ve Ahmet Ekim katıldı.

İddianamede diğer sanıklar Çağrı Hasan Çalışkan ile Çağlar Baş'ın sonradan kimlikleri tespit edilen İhsan Emekçi ve Osman Avşar'ın da "Kamu görevlisini yaralama" suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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