Milletvekili Ban, kadın kooperatif temsilcileriyle buluştu
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Milletvekili Ban, kadın kooperatif temsilcileriyle buluştu

Milletvekili Ban, kadın kooperatif temsilcileriyle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum'da bulunan kadın kooperatif temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum'da bulunan kadın kooperatif temsilcileriyle bir araya geldi.

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve pandemi kurallarına uygun olarak, açık havada düzenlenen toplantıda, kadın kooperatiflerinin çalışmaları ele alındı.

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Işılay Çakır, kentte bulanan 14 kooperatifi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, çalışmalarda sinerjiye önem verdiklerini ifade etti.

Özellikle Erzurum'a özgü yemeklerini satışa sunduklarını belirten Çakır, kısa sürede şirketleşerek, Lotus Yemek şirketini faaliyete geçirdiklerini ifade etti.

Çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunan Çakır, "Yeni kurulan bir kooperatif olarak önemli çalışmalara imza attık. Kadınlarımız, yaptıkları ev yemekleriyle hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de ekonomik gelir elde ediyor. Kooperatif olarak önümüzdeki süreçte farklı ve özgün projelere imza atacağız"dedi.

Milletvekili Ban, kadın girişimciliğinin önem kazanmasıyla ivme yakalayan 'kadın kooperatifçiliği istişare toplantısında kadın girişimciliğinin önemine değinerek, üretim ve satış noktasında kooperatiflerin başarısının istihdama katkı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kooperatif başkanlarına, her konuda sonuna kadar destek vereceklerini belirten Ban, toplantının ardından ev sahibi Erzurum Kadın Kooperatifi Başkanı Işılay Çakır'a ev sahipliği, katılımcı kooperatif başkanlarına da katılımları ve sunumları için teşekkür etti. - ERZURUM

Milletvekili Ban, kadın kooperatif temsilcileriyle buluştu
Milletvekili Ban, kadın kooperatif temsilcileriyle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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