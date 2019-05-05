Milletvekili Bakbak Stem Etkinliğine Katıldı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Vehbi Dinçerler Fen Lisesinde düzenlenen "STEM&Makers FestExpo" etkinliğine katıldı.

Bakbak, yazılı açıklamasında, Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik'in (STEM) önemini belirtti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Başta Kızlar Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Bakbak, STEM eğitiminin Amerika, İsveç gibi birçok ülkede devlet politikası halinde yürütüldüğünü, Türkiye'de de konuya ilişkin başarılı çalışmalar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu etkinliğe imza atan Hacettepe STEM & Maker Lab gibi üniversitelerimizde STEM merkezleri yer alıyor. Bu merkezleri daha da yaygınlaştırmak, aynı zamanda çocuklarımızı STEM alanlarına yönlendirmek için toplumsal bilinç oluşturmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir adım atarak bir komisyon kurduk. Başkanlığını yürüttüğüm bu komisyonda bugüne kadar alanında uzman isimleri, akademisyenleri dinledik, STEM üzerine Türkiye'de yapılan çalışmaları inceledik ve incelemeye de devam ediyoruz. Milli Eğitim, Aile, Çalışma, Bilim Sanayi başta olmak üzere konunun tarafı olan bakanlıklarımızla iletişim halindeyiz. STEM eğitiminin nitelikli iş gücünün anahtarı olduğunun altını çiziyoruz."

Ülke genelinde STEM seferberliği başlatarak, bu konuda ulusal yol haritası oluşturmak istediklerini ifade eden Bakbak, "Ve bu yol haritası doğrultusunda da ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştıracak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yerimizi alacağız. İstiyoruz ki çocuklarımız genlerin dünyasına girsin, kuantum fiziğini irdelesin, model uçak tasarlasın, analitik düşünceyi harekete geçirsin, teknolojik ürün tasarlasın." ifadesini kullandı.

Bakbak, konuşmasının ardından eğitim atölyelerini gezdi, çocukların ve gençlerin yaptığı çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA