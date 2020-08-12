Milletvekili Aydın'dan AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Aydın'dan AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı

AK Parti Genel merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti'nin kuruluşunun 19. Kuruluş yıldönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

Milletvekili Aydın'dan AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı
12.08.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:27

AK Parti Genel merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti'nin kuruluşunun 19. Kuruluş yıldönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek başlattığı siyasi mücadelede 18 yılı iktidar olmak üzere 19 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Türkiye siyasetinde ezberleri bozduklarını dile getiren Aydın, "Kaybolan siyasi imajı tekrar inşa edip, millet egemenliği üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldırdık. 367 garabeti, e - muhtıra, kapatma davası, gezi kalkışması, 17/25 Aralık yargı darbe girişimi, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, kur saldırıları ve bütün dünyayı saran salgın hastalığa karşı, Liderimiz ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Aziz Milletimiz adına yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla sürdürülürken, geldiğimiz noktada Türkiye, aydınlık yarınlarımız ve 2023,2053, 2071 hedeflerimiz istikametinde kararlı ve güçlü bir şekilde hamdolsun koşar adım yol almaktadır.

Geldiğimiz noktada bütün engellemelere, ihanet girişimlerine rağmen milletimize ve ülkemize olan sevdamızla birlikte Türkiye'yi yeniden inşa etme noktasındaki azim ve inancımız güçlenerek ve katlanarak sürmektedir.

AK Parti iktidarı, 18 yılda ülkemizin çehresini tamamen değiştirmiş, hızlı trenler, tüneller, köprüler, bölünmüş yollar, toplu konut faaliyetleri, sağlıktaki dönüşüm, enerji yatırımlarıyla enerji koridoru ve üssü haline gelmemiz, tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve desteklenmesi, pandemi döneminde bile dünya ülkeleri eksi büyüme rakamları açıklarken ilk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz yüzde 4.5'lik büyüme, 29 milyon kişiye ulaşan istihdamımız, 754 milyar dolarlık milli gelirimiz, 180,5 milyar dolara ulaşan ihracatımız ve artan turizm gelirlerimizle Türkiye her alanda çağ atlamış ve ancak 100 yılda yapılabilecek işler 18 yıla sığdırılmıştır.

Yerli ve milli sanayi hamleleriyle hem ekonomik alandaki kırılganlığa son verilmiş hem de savunma sanayii üretiminde dışa bağımlılık minimize edilerek, uluslararası alanda egemenlik haklarımızın güvence altına alınması sağlanmıştır.

Türkiye'nin gelişimini ve uluslararası alanda boy göstermesini istemeyen çevrelerin, ayağımızdan yapışarak bizleri aşağı çekme gayretlerinin artık nafile bir çabadan ibaret olduğunu herkes bilmekte ve görmektedir.

Topraklarımız üzerinde, sınırlarımızda ve mavi vatanımızda tarafımıza yönelen abluka girişimlerini; 18 yılda inşa ettiği güçlü duruşuyla bertaraf eden Türkiye, inanıyoruz ki çok yakın gelecekte dünya insanlığının barış ve huzur içerisinde yaşamasına da büyük katkılar sunacaktır.

Özellikle son 18 yılda bölgesinde ve dünyada daha çok görünür hale gelen ve söz söyleme hakkına sahip olan Türkiye, her fırsatta dünyadaki haksız statükoyu da eleştirmiş, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi örgütlenmelerin haksız tasarruflarını ve kurumsal işleyişlerini her defasında yüzlerine vurmaktan çekinmemiştir.

Türkiye'nin son 18 yılda attığı adımlar ve yaptığı hamleler; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve Barış Pınarı Harekatlarıyla desteklenmiş ve ülkemize yönelik terör tehditleri bertaraf edilmiştir.

Nihayet; içimizde kanayan bir yara olan Ayasofya'nın prangaları şükürler olsun ki, 86 yıl aradan sonra kırılmış ve Ayasofya Cami-i Kebiri tekrar vakıf senedine uygun olarak aziz milletimizin ibadetine açılmıştır.

Ayasofya'nın özgürlüğü inşallah, dünya genelinde bütün mazlumların ve mağdurların özgürlüğünün bir işaret fişeği olur da dünyadaki gözyaşı ve zulüm bir daha yaşanmayacak şekilde sona erer.

Bu duygularla; Liderimiz ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde; 18 yıla uzanan iktidarımız sürecinde Türkiye'yi yeniden inşa ve ihya eden bir partinin mensubu olmaktan ve ülkemle birlikte milletvekili olarak, memleketim olan güzel Anadolu'muzun güzel ve kadim şehri, barış ve huzurun diyarı Adıyaman'ımıza hizmet etmekten her daim onur duyduğumu bir kez daha yinelerken, Partimizin 19. kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Spor
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var 3. Sayfa
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek Yaşam
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Politika
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
85 yıllık marka 20th Century Fox'un ismi değişiyor!
85 yıllık marka 20th Century Fox'un ismi değişiyor!
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Alişan Yeşim Salkım İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Pkk Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Milletvekili Aydın'dan AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 15:28:39. #1.14#
title