Milletvekili Aydemir, Türkiye'nin Kovid-19 sürecindeki başarısını değerlendirdi Açıklaması AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Türkiye'nin başarısını değerlendirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Türkiye'nin başarısını değerlendirdi.

Milletvekili Aydemir, yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin kayda değer başarı gösterdiğini belirterek, bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajlarla geliştiğini söyledi.

Aydemir, Kovid-19'un küresel bir musibet süreci olduğuna işaret ederek, "Kovid-19 bütün insanlığı etkiledi ve gönüllü hapishane içine aldı. Burada önemli olan durumu idare ve vaziyet edebilmektir. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız öylesine duruma vaziyet etti ki Erzurum'un en ücrasında bir mezradaki hadiseyi dahi anlık takip ediyor." dedi.

Pandemi sürecinde birçok ülkede sağlık sisteminin yetersiz kaldığını ve ekonomilerinin sarsıldığına işaret eden aydemir, "Biz ülke olarak Kovid-19 sürecini hem Sağlık Bakanlığımız hem de diğer bakanlıklarımızla çok esaslı biçimde yönetiyoruz. Özellikle Hazine Bakanlığımızın ekonomik aktarımı, tutumu, tarzı ve yönetim şekli bütün dünyaya parmak ısırtacak şekilde." diye konuştu.

Aydemir, Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin başarısının bir numaralı amilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde gözardı edilen bir hakikat var, Kovid-19 süreci Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmadan önce olsaydı bu kadar duruma hızlı vaziyet edemezdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Kovid-19 sürecindeki başarımızın baş amillerinden birisidir. Bu sisteme geçmekle çok isabetli karar vermişiz, Cumhurbaşkanımız hızlı karar alıyor ve hemen hayata yansıtıyor. O yüzden diğer ülkelerin fersah fersah önüne geçtik."

Aydemir, sağlık çalışanlarına fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Kovid-19'un en kısa zamanda atlatılacağını ve akabinde Türkiye'nin atağa kalkacağını belirterek, "Amerika, Avrupa salgınla gerekli mücadeleyi maalesef gösteremedi ve sınıfta kaldı, ama ülkemiz hastaneleriyle, aldığı önlemlere gücünü gösterdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA