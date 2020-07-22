Milletvekili Aydemir: "Süper Lig'in şampiyonu olacağız"
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Milletvekili Aydemir: "Süper Lig'in şampiyonu olacağız"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bu yıl Avrupa kupalarında mücadele edecek bir performans göstereceğine inandığını söyledi.

Milletvekili Aydemir:
22.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:40

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bu yıl Avrupa kupalarında mücadele edecek bir performans göstereceğine inandığını söyledi.

Milletvekili Aydemir, "Erzurumspor'umuz bugüne kadar hangi ligde bulunmuşsa orada centilmenlik ve profesyonel anlayışı hem kulüp olarak hem de taraftar olarak sahaya yansıtmış bir kulüptür" İfadesiyle dadaş taraftarı övgüyle gündeme getirdi.

Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti. Sporun toplumu kuşatan, barış köprüleri kuran ve güzelleştiren bir etkinlik olduğunu dile getiren Aydemir, sporun herhangi bir kategorisinde mücadele etmenin ayrıcalık olduğunu vurguladı.

Spor müsabakalarında kardeşliği ifade eden ana temaya bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Aydemir, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuz bugüne kadar hangi ligde bulunmuşsa orada centilmenlik ve profesyonel anlayışı hem kulüp olarak hem de taraftar olarak sahaya yansıtmış bir kulüptür" dedi.

Aydemir'den Şampiyonluk Vurgusu

Süper Lig'e yükselen takımlara başarılar dileyen Aydemir, ligden düşen takımların da morallerini bozmadan mücadelelerini centilmenlik içerisinde sürdürmelerini istedi.

Süper Lig'e çıkan takımların, kaliteleriyle maçlara renk katacağını belirten İbrahim Aydemir, "Bu dönemde Medipol Başakşehir Kulübü'nün şampiyon olması çok önemli mesajlar veriyor. Daha önce 'üç büyükler' diye tarif edilen takımlarımız şampiyon oluyordu. Bu algıyı önce Trabzonspor, sonra Bursaspor ve şimdi de Başakşehir kırdı. Bu nedenle Erzurumspor'umuz da bu yıl şampiyonluğa oynayabilir, en azından Avrupa kupalarına katılabilecek bir performansı göstereceğine inanıyorum. Kulübümüz, bütün dadaşları mutlu etmiştir. İnşallah önümüzdeki yıl Süper Lig'in şampiyonu olacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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