Milletvekili Aydemir: 'Siyaset meslek değildir'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milletvekili Aydemir: 'Siyaset meslek değildir'

Milletvekili Aydemir: 'Siyaset meslek değildir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Siyaset halkın gönlünü anlayıp manalandırmak, ortak bir rota bulmaktır.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Siyaset halkın gönlünü anlayıp manalandırmak, ortak bir rota bulmaktır. Siyaset etmek halkı bilmektir. Bunu en iyi bilen kadronun adı AK kadrodur. ' dedi.

'Cumhur ittifakı emsalsiz bir birliktelik'

Cumhur ittifakının yüreklerini halka raptetmiş bir anlayışı ifade ettiğini, bu yaklaşımın halkın yüreğinde özel ve emsalsiz bir yer edindiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Bu halin Gönül Coğrafyasında da takdirle karşılandığını söyledi.

Aydemir Ak Siyaseti Anlattı

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Milletvekili Aydemir, AK Siyaset anlayışını tarif ederek, Cumhur İttifakının örnek bir siyasi birliktelik olduğunun altını çizdi. Siyasetin bir meslek olmadığına vurgu yapan Milletvekili Aydemir, 'Siyaset bir meslek değildir, siyaset yönetim egosunu tatmin etme adresi de değildir' dedi.

'Siyaset halkın gönlünü anlayıp manalandırmaktır'

Milletvekili Aydemir, 'Siyaset halkı yönetmek değil halkın gönlünü anlayıp manalandırmak, ortak bir rota bulmaktır. Siyaset etmek halktan daha iyi bilmek değil halkı bilmektir. Bunu en iyi bilen kadronun adı ak kadrodur. Bu hali hayata geçiren en esaslı siyasi birliktelik Cumhur İttifakı'dır. Yüreklerini halka raptetmiş eşsiz bir anlayış. Böyle olduğu içindir ki vatandaşın yüreğinde eşi, emsali olmayan bir yer edinmiştir.' İfadesini kullandı.

Türk Dünyası'nın Takdiri

Milletvekili Aydemir, 'Bu hal, gönül dünyamız için de böyle, Türk Dünyası için de böyle. Bu cümleden olarak ülkemizi ziyaret eden Kırgız parlamenterleri Meclisimizde ağırladık. Onlar için de Türkiye'nin zirvelere yürüyüşü iftihar vesilesi. Bu duygularla, Kırgız milletvekilleri adına Shailoobek Atazov ile Aibek Osmonov Meclisimizi selamladılar, borç biliyor, iletiyorum. ' dedi. - ERZURUM

Milletvekili Aydemir: 'Siyaset meslek değildir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi
MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Emre Kocadağ Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milletvekili Aydemir: 'Siyaset meslek değildir' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:15:43. #1.16#

title