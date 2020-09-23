Milletvekili Aydemir, Pasinler'de incelemelerde bulundu
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Milletvekili Aydemir, Pasinler'de incelemelerde bulundu

23.09.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:03
Milletvekili Aydemir, Pasinler'de incelemelerde bulundu

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'un Pasinler ilçesine gelerek Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi'yi makamında ziyaret etti.

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'un Pasinler ilçesine gelerek Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi'yi makamında ziyaret etti.

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Ak Parti İlçe Başkanı Gökhan Kanal ile birlikte İlçe Kaymakamı Kadir Perçi'yi kaymakamlık makamında ziyaret ettiler. Aydemir, ziyaret sonrası ilçede yapımı devam eden ve yeni yapılan kaplıcaların yanı sıra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Vakıf Anıtı inşaatını, restorasyonu yapılan Ulu Cami inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, "Ak davanın neferleri güzelim ilçemize hizmet etmek için elinden gelen mücadeleyi sergiliyorlar. Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi'ye ve Pasinler Belediye Başkanımız Ahmet Dölekli beye çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, incelemelerin ardından Pasinler ilçesinden ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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