Milletvekili Aydemir: "Nevruz kardeşlik kaydıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milletvekili Aydemir: "Nevruz kardeşlik kaydıdır"

21.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:23
Milletvekili Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Biz, asgari müştereği kardeşlik, ortak ekseni birlik ve beraberlik; mukadderatı, endişeleri ve hedefleri aynı; kırmızı çizgisi mukaddesatı olan yüce bir milletiz. Nevruz, ortak sevincimiz ve kardeşlik kaydımızdır" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Biz, asgari müştereği kardeşlik, ortak ekseni birlik ve beraberlik; mukadderatı, endişeleri ve hedefleri aynı; kırmızı çizgisi mukaddesatı olan yüce bir milletiz. Nevruz, ortak sevincimiz ve kardeşlik kaydımızdır" dedi.

Milletvekili Aydemir, "Nevruz; şairin, 'Delinse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan/ Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan" ifadesiyle vurguladığı üzere azmi, duruşu ve kararlılığıyla asırlardan asırlara yürüyen, çağ açıp çağ kapatan asil milletimizin 'birlikte rahmet vardır' mesajını ortak bir sevinçle ifadesidir' vurgusunda bulundu.

Milletvekili Aydemir, "İstiklal Marşımızdaki, 'Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar/ Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var' kaydı, gücünü bezmi ezelde verdiği kardeşlik ahdinden alan asil milletimizin birlikte kararlılığı, dirlikte azmini vurgular. Anadolu ve Gönül Coğrafyamızda Milletimizce yazılan tüm destanların, tarihe vurulan tüm mühürlerin sır ve ilham kaynağı budur, yani kardeşliğimizdir" dedi.

Nevruz, Kardeşlerin Selamlaşmasıdır

Şairin, 'Irmağız, her akan sele uymayız/ Şark'tan, Garp'tan esen yele uymayız/ El uysun bize, biz ele uymayız' tespitini paylaşan Milletvekili Aydemir, "Nevruz'la verilen mesaj, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Kars'tan İzmir'e, Ardahan'dan Edirne'ye, Tunceli'den Muğla'ya selamdır, esenliktir. Bizden olmayan ve bizi bilmeyenlerin anlayamayacağı ve anlamak istemedikleri kardeşlik sadasıdır" tespitini paylaştı.

Milletvekili Aydemir, "Yüce Milletimizin Bahar bayramını tebrik ediyor; Dede Korkut'tan Ahmet Yesevi'ye, Alparslan'dan Osmangazi'ye bizi kardeşlik ahdinde buluşturan ecdadımızı rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Deniz Çakır Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Hakan Özmert Aykut Kocaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Tbmm
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milletvekili Aydemir: "Nevruz kardeşlik kaydıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 15:23:50. #1.14#
title