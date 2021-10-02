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Milletvekili Aydemir: 'Kürt'ü ile Türk'ü ile tek bir milletiz'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Milletvekili Aydemir: 'Kürt'ü ile Türk'ü ile tek bir milletiz'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021-2022 yasama yılının, milletin lehine gelişmelere sahne olacağını söyledi.

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021-2022 yasama yılının, milletin lehine gelişmelere sahne olacağını söyledi.

HDP Söylemlerine Milli Tepki

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, HDP'in söylemleri ve ona destek verenlere karşı milli tepki olduğunu belirterek, ' Kürt sorunu diye terennüm edilen şey Kürt kardeşlerimin lügatinde yok. ' dedi.

Erzurum Saha Çalışmaları

AK Parti Milletvekili Aydemir, yaz dönemi çalışmalarında sahada olduklarını, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirterek, "Orta yerde ne var ne yok hepsini tespit etmeye çalıştık. Yapılan hizmetlere ve noksanlıklara dönük tespitlerimiz vardı." diye konuştu.

'Sahada Cumhurbaşkanımıza Vefa Var'

Erzurum'un 20 ilçesinde gerçekleştirdiği Saha'da İstişare ve Gözlem çalışmaları hakkında bilgi veren Milletvekili Aydemir, 'Sahada Sayın Cumhurbaşkanımıza vefa ve sadakat, sahada Devlete güven, sahada birlik, beraberlik ve kardeşlik var' değerlendirmesinde bulundu.

'Kürt Kardeşlerimizin Lügatinde Kürt Sorunu Yok'

Milletvekili Aydemir, vatandaşın derdinin, huzur, güvenlik ve devletin çok daha müreffeh şartlarda bir zemin bulması olduğunu dile getirerek, "Kürt orijinli kardeşlerimle mülaki olmuş, görüşüp gelmiş birisi olarak söylüyorum; Kürt sorunu diye terennüm edilen şey Kürt kardeşlerimin lügatinde yok." ifadesini kullandı.

'Kürt Kardeşlerimiz HDP Söylemlerine Tepkili'

Ana muhalefet partisi liderinin, HDP ile ortaklığı millete anlatması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, "HDP'nin açıkladığı tutum belgesinin arkasına saklananlar var. CHP ve ortağı için söylüyorum; millet her şeyi görüyor, gizli saklı hiçbir şey kalmıyor. HDP konuşacaksa PKK ile ilgili konuşsun. Onlar sırtlarını kime yaslamışlarsa onlarla ilgili konuşsunlar. Arka yerde millet var, Kürt'ü ile Türk'ü ile tek millet var. HDP'nin söylemlerine, özellikle Kürtler adına yaptığı konuşmalara tepki duyan Kürt kardeşlerim var." değerlendirmesinde bulundu. - ERZURUM

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