Milletvekili Aydemir komisyonun sınırda sığınmacıların geçişleriyle ilgili incelemesine katıldı

05.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:34

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları, Göç ve Uyum Alt Komisyonu ile Pazarkule Sınır Kapısı'na giderek sığınmacıların sınır geçişleri konusunda incelemelerde bulundu.



Aydemir, yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacıların sorunlarına çözüm bulmak yerine daha çok Avrupa dışında tutmak gibi insan haklarına uygun olmayan bir yol izlediğini belirtti.

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin, zor şartlar altında Avrupa'ya geçmeyi beklediğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Bugün AB, izlediği politikalarla sığınma hakkını insanlardan esirgemekte, geri göndermeme kuralını ihlal etmekte ve en önemlisi de ülkemizin yükü paylaşmamaktadır. AB'nin sergilediği bu tutum hiçbir şekilde insan haklarıyla uyuşmamaktadır. En kısa zamanda Avrupalı ülkeler ve AB bu soruna çözüm bulmalı ve üstüne düşeni yapmalıdır.

Yunanlıların, sığınmacılara gerçek mermilerle ve biber gazı ile saldırı yaptığına bir mültecinin ölümüne, 5 mültecinin yaralandığına şahit olduk. AB, sınırlarına ulaşan göçmenlere uluslararası koruma sağlamalıdır. Türkiye'nin yıllarca koruduğu, yurt olduğu, ensar olduğu ve olmaya devam edeceği bu insanlara yapılan sistematik işkence ve insan haklarına aykırı tutuma AB, insan haklarının sözde savunucuları nasıl göz yumabiliyor? Sığınma ve iltica hakkı tüm uluslararası sözleşmelerde bir insan hakkı olarak belirlenmiştir. Geri gönderme ilkesine rağmen Yunanlıların bu şekilde ihlallerde bulunması bir askerlik suçudur. Buradan Avrupa Birliği'ne sesleniyorum. Nerede sığınma hakkı? Nerede Birleşmiş Milletler? Nerede Avrupa? Nerede arkasına sığındığını sözleşmeler? Avrupa Birliği ve Yunanistan burada insanlığı öldürüyor. Yazıklar olsun sahte insan hakları savunuculuğunuz."

Kaynak: AA