Milletvekili Aydemir: 'Kervan yürüyor'
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Milletvekili Aydemir: 'Kervan yürüyor'

Milletvekili Aydemir: 'Kervan yürüyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, AB ve NATO üyesi Polonya'ya İHA ihracının bir hülyanın gerçekleşmesi olduğuna işaret ederek, 'Cumhurun ittifakı, cumhurbaşkanımızın ufkuyla lider ülke olacağız. ' paylaşımında bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, AB ve NATO üyesi Polonya'ya İHA ihracının bir hülyanın gerçekleşmesi olduğuna işaret ederek, 'Cumhurun ittifakı, cumhurbaşkanımızın ufkuyla lider ülke olacağız. ' paylaşımında bulundu.

Türkiye Doruklara Yürüyor

İçerde ve dışarda şer odaklarının Büyük ve Güçlü Türkiye'nin önünü kesmek için her türlü dessaslığı sergilediğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'İhanet nereden gelirse gelsin artık kılıç kınından çıkmıştır, Türkiye doruklara yürüyor. Kervan yürüyor' diye konuştu.

Aydemir Genel Kurul'a Hitap Etti

Milletvekili Aydemir, 'Yüksek beyinlerin düştüğü kayıtları çok değerli buluyoruz. "Hile ve ihanet güçsüz insanların işidir." ifadesi buna bir örnektir. Ülkemizin son yirmi yılda aldığı mesafe millet düşmanlarını kudurtuyor ve hilenin, desisenin, nemimenin envaitürünü sahaya sürüyorlar. İftiranın bini bir para, şükür ki millet asil, millet aziz. İhanet nereden gelirse gelsin artık kılıç kınından çıkmıştır, Türkiye doruklara yürüyor. ' dedi.

Aydemir'in Vurgusu

Milletvekili Aydemir, 'Son gelişme milli yüreklerde bir büyük sürur oluşturdu. Ülkemiz insansız hava aracında ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye satış yapacak. Polonya Türkiye'den 24 adet SİHA satın alıyor. Bir rüyanın, bir hülyanın hayat bulmasıdır bu ve inşallah, Cumhurun İttifakı, Cumhurbaşkanımızın ufkuyla lider ülke olacağız. Bu bapta düşülecek en esaslı kayıt "Kervan yürüyor."dur. ' vurgusunda bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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