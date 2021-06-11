Milletvekili Aydemir: 'İşin sırrı samimiyette'
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Milletvekili Aydemir: 'İşin sırrı samimiyette'

Milletvekili Aydemir: 'İşin sırrı samimiyette'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda söz alan Milletvekili Aydemir, muhalefetin gerçekleri ters yüz eden tarzına tepki göstererek AK Parti'nin başarısının samimiyetten kaynaklandığını vurguladı.

TBMM Genel Kurulunda söz alan Milletvekili Aydemir, muhalefetin gerçekleri ters yüz eden tarzına tepki göstererek AK Parti'nin başarısının samimiyetten kaynaklandığını vurguladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, göstergelerin Türkiye ekonomisinin başarı sürecini ortaya koyduğunu belirterek, 'Kalbi olursanız, ilahi korunma şemsiyesiyle kuşanırsınız. Açıklanan iktisadi veriler buna örnektir. ' dedi.

Aydemir Ak Yaklaşımı Paylaştı

AK Parti Milletvekili Aydemir takdir hissinin nitelik ifadesi olduğuna değinerek, ' Nitelik sahibi olanların düştüğü özel bir not var. Diyorlar ki: Başkalarının kusurunu bulmaktan nefret et, bir şeyi beğendin mi takdirini söylemekten zevk al. Bizim siyasi tarzımız her daim bu uyarı üzere oldu. ' diye konuştu.

Aydemir: 'Biz hep doğruya doğru dedik'

Milletvekili Aydemir, 'Hangi cenahtan gelirse gelsin doğruya doğru dedik ancak muhalif olanlar bu yaklaşıma hep uzak durdular, dahası, gerçekleri ters yüz ettiler ve yine dahası, küresel yönelmelere aleni destek verdiler, ülkemizi diz çökertme girişimlerine payanda oldular fakat başaramadılar, başaramazlar; zira, işin sırrı samimiyette. ' kaydını düştü.

Aydemir'den Kalbi Olmak Vurgusu

Milletvekili Aydemir, 'Kalbi olursanız, ilahi korunma şemsiyesiyle kuşanırsınız. Açıklanan iktisadi veriler buna örnektir. Avrupa'da 1'inci, dünyada 2'nci olmak bir büyük başarının adıdır; Bunu temin eden tarzın ismiyse dürüst ve nitelikli siyasettir. Ne mutlu bu hal üzere olanlara. ' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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