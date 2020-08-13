Milletvekili Aydemir İl Sanayisinin nabzını tuttu
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Milletvekili Aydemir İl Sanayisinin nabzını tuttu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'daki iktisadi gelişmeleri değerlendirerek, 'Erzurum kendi üretim aklı, derin ve tarihi ticaret tecrübesi, sosyal ve fiziki imkan ve kabiliyetleriyle bölge ekonomisine yön verecek ciddi ve kararlı bir süreç içerisindedir.

Milletvekili Aydemir İl Sanayisinin nabzını tuttu
13.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:29

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'daki iktisadi gelişmeleri değerlendirerek, 'Erzurum kendi üretim aklı, derin ve tarihi ticaret tecrübesi, sosyal ve fiziki imkan ve kabiliyetleriyle bölge ekonomisine yön verecek ciddi ve kararlı bir süreç içerisindedir. ' dedi.

Erzurum Hedef ve Vizyonu Olan Bir Şehir

Şehrin ticaret ve tarıma dayalı ekonomi tarihinin hizmet ve sanayi sektörlerindeki gelişmelerle yeni, doğru ve ümit veren bir süreç içerisinde bulunduğunu; 19 yıllık AK dönemde, sanayici, işadamı, esnaf ve sanatkarlara verilen hibe ve desteklerle bir fırsatlar dönemi yaşandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Erzurum eğitim ve sağlıkta olduğu gibi sanayide de hedefi ve vizyonu olan bir konum kazandı. ' kaydını düştü.

Ekonomide Ak Dönem

Erzurum'da kaydedilecek her türlü ekonomik atılım ve yatırımda önceliğin istihdam oluşturmak, ilin potansiyel ve değerlerini katma değere dönüştürmek olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, 'AK dönem, il ekonomisine yön veren müteşebbis ve yatırımcıdan oluşan dinamiklerin; kalıcı, yerli ve milli üretim heyecanını taşıyan bir motivasyon kazanmasını da sağlamıştır. ' dedi.

Erzurum Ekonomisi ve Üretim

Erzurum'un ekonomi tarihine bakıldığında üretimin hep ön planda olduğunun görüleceğini, AK dönemle birlikte yıllarca ihmal edilmiş ve ötekileştirilmiş üretkenliğin yeniden hayat bularak, OSB'lerde hayat bulduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Erzurum sanayici, işadamı, sanatkarı ve esnafı kendine inandıkça, negatif düşünce ve dayatmaları dışladıkça, bu şehir; tarihinde olduğu gibi ekonomisinde de kendi tarihini yazacak, bölge ekonomisine ön söz olacak ilklerin adresi olma hüviyetine yeniden kavuşacaktır. ' değerlendirmesini yaptı.

Aydemir'den Pozitif Enerji Vurgusu

Erzurum ekonomisinde en büyük tehdidin pesimist düşünce ve karamsarlık olduğunu, son 19 yıllık süreçte AK ekonomik modelle bu olumsuzluğun yerini, özgüven ve atılıma bıraktığını kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Ekonomimizde pozitif enerji hakim hale geldikçe, şehrin ekonomisine yön veren değerlerimiz, 'Biz de varız' dedikçe, Erzurum, negatif ezberleri bozmayı sürdürecektir. ' dedi.

Aydemir'den 1. Osb ziyareti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yaz dönemi Erzurum odaklı çalışmaları kapsamında 1. Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ın da yer aldığı program kapsamında 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç'u ziyaret eden Milletvekili Aydemir, bölgedeki bazı sanayi kuruluşlarının konuğu oldu. Yapımı tamamlanan ve bu yıl eğitim ve öğretime başlayacak olan Teknokent Kolejinde incelemelerde bulunan Aydemir ve Orhan, sanayi tesisleri üretim bandındaki ekonomik atılım heyecanını paylaştı.

6 Yeni Yatırım

1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç'u ziyaret edip gelişmeleri ele alan Milletvekili Aydemir, atıl haldeki 6 parselin fabrikaya dönüşme müjdesi aldıklarını belirterek, 'Sınai üretim alanlarında bacalarının tütmesi, onlarca yeni istihdam sahası demek. Başkanımıza ve yatırımcılara teşekkür ediyoruz.' dedi.

1. OSB Teknokent Koleji Müjdesi

1'inci OSB Bölgesinde üretim teknolojisi bilgi ve birikimin paylaşılacağı Teknokent Koleji'nin bu yıl eğitim ve öğretime açılacak olmasını Erzurum adına büyük bir kazanç olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, '1. Organize Sanayi Bölgemize ait prestij bir yapı Teknokent Koleji olarak hizmet verecek; bu sene öğrenci alımına da başlıyor inşaallah. Tadilat çalışmalarına başkanımız Murat Urkuç'la nezaret ettik. Slogan güzel: 'Ara eleman değil aranan eleman yetiştireceğiz.' Erzurum'a hayırlı olsun' diye konuştu.

Yeni Yatırımlar

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyet daha sonra 1. OSB'de faaliyet veren işletmelerde inceleme yaptı. Bayramoğlu Un ve Yem Fabrikasını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, 'Bayramoğlu Un ve Yem Fabrikaları Erzurum'un yüz akı sanayi kuruluşlarından. Şu süreçte 35 milyonluk yeni bir yatırımla Erzurum'a değer katıyor. 42 bin tonluk lisanslı depolama sahası yılsonunda bitiyor inşaallah. Ziyaretimizde, teşekkür edip, bereket ve huzur diledik.' kaydını düştü.

Aydemir Sanayicilerle İstişare Etti

Bölgede üretim yapan ambalaj ve paketleme tesislerinde yetkililerden bilgi alan Milletvekili Aydemir, 'Organize Sanayide üretim yapan bir başka iftihar sayfamızın adı: ERTEKSAN. Hem teneke hem de plastik kutu imalatının 42 yıllık adresi. Onlarca istihdam ve milyonlarca dolarlık üretimiyle Erzurum ekonomisine katkı sunuyor. Ziyaretten büyük haz aldık. Minnettarız.' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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