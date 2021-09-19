Milletvekili Aydemir: 'Gazilerimiz milli duruş abideleridir' - Haberler
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Milletvekili Aydemir: "Gazilerimiz milli duruş abideleridir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Milletvekili Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bayrak, ezan, vatan, millet ve devlet mukaddesleri için nefislerini adayan, Devletin dirliği, Milletin birliği yoluna baş koyan şehit ve gazilerimiz, milli duruş ve imanımızın abideleridir" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bayrak, ezan, vatan, millet ve devlet mukaddesleri için nefislerini adayan, Devletin dirliği, Milletin birliği yoluna baş koyan şehit ve gazilerimiz, milli duruş ve imanımızın abideleridir" dedi.

Milletvekili Aydemir, ' Milli şairimiz Akif'in ifadesiyle Gazilik; 'Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz/ Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz' kararlılığı; 'Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun/ Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun' azmi; Küresel idrake, 'Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!' vurgusudur' mesajını verdi.

Aydemir'den Çanakkale ve Aziziye ruhu vurgusu

Milletvekili Aydemir, 'Yüce Milletimiz dün olduğu bugün de, devletin bekası, birlik ve bütünlüğün güçlenmesi, yüce milletimize kefen biçmeye çalışan hainler güruhunun ilelebet zillette kalması, kardeşliğin ebediyen sürmesi yolunda canlarını adayan gazilerimize minnettardır. İla'yı Kelimetullah için devlet ebet müddet mübarek niyet ve hedefini Çanakkale ve Aziziye Ruhuyla yaşatan gazilerimize müteşekkiriz. Onlar var ki, varız.' dedi.

Milletvekili Aydemir, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olarak, tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Onların, 'Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet' düsturunu ilelebet yaşatmaya ahdediyoruz. Allah cümlesinden razı olsun' kaydını düştü. - ERZURUM

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