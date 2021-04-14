Milletvekili Aydemir: 'Erzurum Vefa şehridir'
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Milletvekili Aydemir: 'Erzurum Vefa şehridir'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Milletvekili Aydemir: 'Erzurum Vefa şehridir'

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Erzurum'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Erzurum'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erzurum'un vefa kenti olduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, "Türkiye'nin hangi iline gitseniz vefa kavramı öne çıkar ama Erzurum'da çok öndedir bu hal. Doğu Anadolu'yu hakkı ile tanıyıp tanıtmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na Çağrı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefeti temsil ettiğini belirterek, "Çıkıp mertçe '2023'te partimin cumhurbaşkanı adayı benim' demelisin Sayın Kılıçdaroğlu." ifadesini kullandı.

Aydemir Basın Toplantısında Konuştu

Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın hep aynı ezberden oluştuğunu, özgün hiçbir şeyin bulunmadığını savundu.

Aydemir'den Kalbinde Mühür Olmayanlar Vurgusu

Kılıçdaroğlu'nun tek yaptığının tenkit olduğunu ifade eden AK Parti Milletvekili Aydemir, "Kalbinde mühür olmayanlar Türkiye'nin, bölgesinde huzurlu bir ortam için neler yaptığını iyi görüyor." diye konuştu.

Bahçeli'nin Açıklaması

Milletvekili Aydemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Biz şimdiden 2023'deki cumhurbaşkanı adayımızı ilan ettik" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu söylediğini kaydetti.

2023 Süreci ve Adaylık

Kılıçdaroğlu'nun, temsil ettiği kesime karşı sorumluluğunu yerine getirerek "2023'te partimin cumhurbaşkanı adayı, benim" diyebilmesinin önemli olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, şöyle konuştu: "Sen sözüm ona ana muhalefeti temsil ediyorsun. Çıkıp iri iri konuşuyorsun. Söylediklerinin tamamına yakını zaten ya yalan ya abartı. Çıkıp mertçe '2023'te partimin cumhurbaşkanı adayı benim' demelisin Sayın Kılıçdaroğlu. Diyemiyorsun, çünkü kendine güvenin yok. Etrafındakilerin de sana itimadı yok. Elbette yarın farklı zeminler açılacak, farklı şeyler söylenecek ama bir şeyde sabit kalmak lazım. Nedir o? Dirayetli duruş. Genel başkansanız o duruşu koymanız gerekiyor ortaya. Yel nereden eserse o tarafa savrulan bir adam pozisyonuna gelmeyeceksiniz."

Erzurum

Milletvekili Aydemir, seçim bölgesi Erzurum'a ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Erzurum'un vefa kenti olduğunu dile getiren Aydemir, "Türkiye'nin hangi iline gitseniz vefa kavramı öne çıkar ama Erzurum'da çok öndedir bu hal. Doğu Anadolu'yu hakkı ile tanıyıp tanıtmamız gerekiyor." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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