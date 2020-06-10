Milletvekili Aydemir'den ticarette yerel para vurgusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Aydemir'den ticarette yerel para vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Artık, ülke olarak, tanzim eden, yöneten, yönlendiren konumundayız. Lider ülke kıvamı dediğimiz budur işte.

Milletvekili Aydemir'den ticarette yerel para vurgusu
10.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:32

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Artık, ülke olarak, tanzim eden, yöneten, yönlendiren konumundayız. Lider ülke kıvamı dediğimiz budur işte. Bunu hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK kadrolara milletçe minnettarız.' dedi.

Aydemir'den Samimiyet Vurgusu

TBMM Genel Kurulunda söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Yerel paralar üzerinden gerçekleştirilen ticaretin" ehemmiyetine vurgu yaptı.

Sunumunda, "İnsan samimiyetinin mükafatını alır." vurgusunu hep yapıyoruz. Toplumsal fayda açığa çıksın gayretinde olursanız ilahi nusretle kuşanıyorsunuz. Sır net: Korkmamak, içten olmak. Kaydını düşen Milletvekili Aydemir, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ticarette yerel para kullanması vurgusunu paylaştı.

Ticarette Milli Duruş

Ticarette yerel para kullanımının önemine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Bakın, buna bir işaret olsun diye Ticaret Bakanımızın son açıklamasını kayda geçelim. Diyor ki: "Dengeli ticaret için yerel paraların kullanılması şart." ve devam ediyor: "2019'da yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret yerel parayla yapıldı. Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan ve Japonya'yla yerel paralar üzerinden ticaret yapıyoruz." Bu ifadeleri AK PARTİ öncesi aklından geçirenin aklı giderdi, dahası "Yerin kulağı var." uyarılarıyla muhataplar susturulurdu; korku, endişe, güvensizlik her yanı sarıp sarmalamıştı. Oysa şimdi tanzim eden, yöneten, yönlendiren konumundayız. Lider ülke kıvamı dediğimiz budur işte, hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ak kadrolara milletçe minnettarız. ' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar Haber
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi Haber
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir Haber
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs...
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Yasmin Erbil Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Bülent Uygun Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Operasyon Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Milletvekili Aydemir'den ticarette yerel para vurgusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 09:45:01. #1.15#
title